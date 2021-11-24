Место для комфортной жизни

Жители Серпухова рассказали Андрею Воробьёву, как преображается их город. Фото: Антон ЧЕРНОВ

- В подъезд заходишь - как будто в модный музей, на душе сразу приятно становится, - улыбаются жители многоэтажки на Центральной улице в Серпухове.

Светлана Каряка показывает, как преобразились подъезды после ремонта. Стены очистили и заново покрасили. Отремонтировали полы - в холле уложена новая плитка.

В тамбурах старые глухие двери заменили на современные с прозрачными стеклами. Установили новые светильники и перила. В одном подъезде стены входного холла расписаны улицами старинного города. В другом - искусственные вертикальные сады, которые визуально увеличиваются с помощью большого зеркала.

- Жители стараются поддерживать порядок, относиться ко всему бережно, - говорит женщина. - Все стало очень красиво.

Губернаторская программа «Мой подъезд» (см. «Конкретно») стартовала в 2016 году и за несколько лет охватила практически все многоквартирные дома Подмосковья. По ней в одном только Серпухове за последние несколько лет отремонтировали более 2,3 тысячи подъездов, а по области - 94 тысячи.

Как изменились подъезды, вчера проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Оформление подъездов жильцы выбирали сами. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОГРАММА

16-этажный дом на Центральной улице построен в 2009 году. И с тех пор, как рассказывают жильцы, подъезды отремонтировали впервые. Качеством работ серпуховчане довольны.

С местными жителями Андрей Воробьёв пообщался как раз возле дома.

- Мы приехали посмотреть, как вам отремонтировали подъезды, - сказал губернатор. - Программа очень большая, востребованная.

- У нас тут такая красота, проходите! - пригласила одна из женщин.

Губернатор расспросил жителей дома, что их беспокоит, что еще нужно сделать подмосковным властям для улучшения комфорта жизни.

По словам горожан, в последние годы Серпухов серьезно преобразился. Строятся новые дороги, школы, детсады. Большая работа проводится по благоустройству не только территорий жилых домов, но и зон отдыха.

А еще жители дома похвастались губернатору обновленной управляющей компанией.

- У нас в предыдущие годы столько УК сменилось. А вот теперь пришли молодые ребята, новые учредители. Очень хорошо работают и с нами всегда советуются, что сделать, как.

- Приятно осознавать, что жители здесь достаточно активны, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. - Они сами выбирали, какие новшества применить в ремонте подъездов. Проголосовали за эти новшества, сами определили дизайн, сами определили концепцию ремонта. И в результате мы видим замечательный результат. В Серпухове уже отремонтировали почти все запланированные на этот год 300 подъездов.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Отдыхать безопасно и комфортно»

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

«В каждом городе Подмосковья должно быть по несколько пространств, парков, где жители могут гулять, отдыхать безопасно и комфортно, ни о чем не думая, наслаждаться природой. Это, пожалуй, самый очевидный запрос в каждом уголке Московской области. Мы этим занимаемся очень серьезно. И нам тут, конечно, в помощь большая президентская программа по небольшим историческим городам. Сейчас благодаря этой программе, которая работает уже много лет, у нас по 4 - 5 городов благоустраиваются каждый год. Все это очень важно в нашей работе. И жители оценивают это».

ЧТО ДАЛЬШЕ

В 2022 году работы по благоустройству Серпухова продолжат. По программе «Формирование современной комфортной городской среды» в порядок приведут 600 метров набережной реки Нара. Этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому проекту будут объединены общественные пространства в центре города - Соборная гора, Принарский парк, площадь Ленина и Высоцкий монастырь.

По словам губернатора, следующим этапом благоустройства в муниципалитетах станет работа по лесопаркам. По программе «Парк в лесу» будут благоустроены 50 таких зон (первые девять уже сданы. - Авт.).

- В них появятся дорожки для прогулок, велодорожки, лыжни, скамейки, камеры безопасности, освещение. Ты можешь там проводить время и спокойно отдыхать.

«Огромный запрос - на парки»

Парк им. О. Степанова - одно из любимых мест отдыха серпуховчан. Фото: Антон ЧЕРНОВ

Парк имени Героя Советского Союза Олега Степанова находится в исторической части Серпухова и является главной зоной отдыха для многих тысяч горожан. Место, надо сказать, и само по себе историческое. Общественный сад с прудом, павильонами и беседками открылся почти полторы сотни лет назад, в далеком 1875-м. В нынешнем году здесь прошли работы по благоустройству - в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Парк площадью 7 га разделили на тематические зоны - здесь появились новые детская и спортивная площадки, арт-кластер для занятий творчеством, проложены аллеи и велороликовый маршрут, по всей территории расставлены лавочки, гамаки, качели. Благоустроили и пруд. Берег укрепили камнями, высадили новые растения, построили помост для выхода к воде. А в теплое время здесь будет жить пара белых лебедей.

- Спасибо огромное, очень классное место получилось! - поблагодарили губернатора местные жители, прогуливавшиеся по парку.

- Спасибо, что замечаете перемены, - ответил Андрей Воробьёв. - Что еще нужно сделать в Серпухове?

- Вы знаете, все, что необходимо, постепенно появляется в городе. Работа идет…

- Огромный запрос каждого города - на парки, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы сейчас сдали в Серпухове новый современный парк. Зимой здесь будет работать лыжня. Каждое общественное пространство, каждый парк очень востребован. Наши главы территорий готовят программы, чтобы такие пространства были наполнены жизнью. Чтобы соответственно не только лыжня была, но и места, где можно покушать, провести время с детьми.