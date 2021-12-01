В квартире в Люберцах жестоко убили семейную пару

На телах убитых в Люберцах супругов полицейские обнаружили множество колото-резаных ран. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жестокое убийство произошло накануне, 30 ноября, в подмосковных Люберцах. В квартире на улице Весенняя были обнаружены тела 48-летнего Ивана К.* и его супруги 54-летней Ирины В.* На телах супругов полицейские обнаружили множество колото-резаных ран. Тело мужчины было обнаружено в ванной комнате. Преступник нанес Ивану множество проникающих ран в области живота. Тело его супруги Ирины было обнаружено в спальне. Убийца нанес женщине множество ран в область груди и живота.

«В квартире на улице Весенняя в Люберцах были обнаружены тела 48-летнего Ивана В.* и его супруги 54-летней Ирины В.* На теле мужчины зафиксированы множественные колото-резаные ранения брюшной полости, на теле Ирины обнаружены также множественные колото-резанные ранения брюшной полости и грудной клетки. На момент обнаружения погибших, давность смерти составляла уже более 5 часов. Преступник с места преступления скрылся», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция разыскивает неизвестного преступника, который жестоко расправился с семейной парой в их квартире в Люберцах. Что могло послужить мотивом для убийства - пока неизвестно. Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все детали случившегося.