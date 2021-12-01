В Мытищах на складе погиб грузчик, на которого упали упаковки с товаром

Фото: Олег УКЛАДОВ

Это произошло недавно в деревне Грибки в подмосковных Мытищах на одном из складов, где 34-летний Александр (имя изменено) работал грузчиком. В этот день мужчина занимался погрузкой упаковок металлического профиля. Обычно он обращался с товаром очень ловко и быстро справлялся с работой. Но в один из заходов что-то пошло не так. Во время перемещения трёх больших упаковок, которые лежали на стеллаже одна на одной, товар сорвался вниз прямо на Александра. Мужчину завалило тяжелыми брикетами с металлическим профилем. Всё это произошло на глазах коллег, которые поспешили на помощь. Какое-то время им потребовалось, чтобы освободить Александра из-под завала. Грузчик был без сознания, его попытались привести в чувства, но ничего не помогало. На место вызвали скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть.

— Во время перемещения трёх упаковок с металлическими профилями произошло опрокидывание упаковок на 33-летнего грузчика, в результате чего он скончался на месте. Давность наступления смерти около часа, — сообщил источник kp.ru.

Тело было направлено на судебно-медицинское исследование. Полиция начала проверку по факту гибели рабочего.