В центре Москвы строят и проектируют 10 жилых домов по программе реновации

В Центральном округе столицы продолжается реновация жилья. Первые переселенцы вовсю обживают новые комфортные квартиры в двух исторических районах города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центральном округе столицы продолжается реновация жилья. Первые переселенцы вовсю обживают новые комфортные квартиры в двух исторических районах города.

«С начала программы в округе уже введено в эксплуатацию два жилых здания - дом 2 на Мукомольном проезде в Пресненском районе и дом 47/1 на Бауманской улице в Басманном районе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сегодня в центре столицы строят и проектируют 10 жилых домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров для переселения по программе реновации».

По его словам, еще три новостройки возведут в районе Басманный, четыре - в Красносельском районе. Два жилых дома появятся в районе Пресненский и один дом - в Таганском районе. Как и в остальных округах, готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью выполняется по стандартам программы реновации.

Первые этажи будут нежилыми. На них могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий появятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли. Мамы с колясками, инвалиды и пожилые люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью около входов в подъезды обезопасит жителей от скольжения в любое время года.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте на портале мэра Москвы.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.