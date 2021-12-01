Прогноз погоды в Москве на декабрь 2021: В начале месяца морозы, в конце – оттепели

Зима пришла в Москву точно по календарю, 1 декабря – большая редкость по нынешним временам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима пришла в Москву точно по календарю, 1 декабря – большая редкость по нынешним временам. Москвичи уже привыкли ждать снега до самого Нового года. А в 2021 году улицы моментально стали белыми. И, по мнению синоптиков, это постоянный снежный покров, не растает уже до весны.

Что будет дальше? Метеорологи рассказали kp.ru о своих прогнозах погоды в Москве на декабрь 2021:

- Гидрометцентр России обещает, что по средней температуре декабрь будет чуть теплее климатической нормы, осадков ожидается больше, чем обычно. При этом, скорее всего, первая половина месяца будет морозной, с отрицательными аномалиями – то есть чуть холоднее, чем положено по климатическим нормам. А вторая половина декабря – с оттепелями, - поделилась подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Поздякова.

У специалистов центра “Фобос” прогноз на декабрь в целом похожий, но со своими нюансам – касающимися, в частности, погоды на Новый год:

- В Москве будет преобладать ненастная погода, а средняя температура окажется на 2 градуса выше нормы. Правда, не обойдётся без арктических вторжений, и уже в конце первой декады ожидается резкое похолодание. И ещё одна волна холодного воздуха прорвётся в центр страны в конце месяца. И только в канун Нового года морозы станут слабеть.

Москвичи уже привыкли ждать снега до самого Нового года. А в 2021 году улицы моментально стали белыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Что означают климатические нормы, о которых говорят синоптики? Это средняя температура за месяц за последние 30 лет. Считают дневную и ночную температуру каждого дня, по ним – среднюю за весь декабрь, а потом – для всех декабрей за 30 лет.

До недавнего времени метеорологи всего мира пользовались климатическими нормами, рассчитанными по данным за 1961 – 1991. Тогда средняя температура декабря в Москве была -6,2 градуса. Сейчас перешли на более свежие данные, за 1981 – 2010 год. Теперь сравнение с нормами – теплее иди холоднее, на сколько градусов — идет именно по ним. Так вот: в это 30-летие средняя температура декабря уже -5,2 градуса. Так что начало зимы в Москве стало на градус теплее.

Если еще более наглядно: обычная погода, соответствующая декабрьским климатическим нормам, это -8..-9 градусов ночью, днем -3...-4. Напомним, что это среднее значение за месяц. В отдельные дни могут трещать 20-градусные морозы и случаться оттепель. Тем более что сейчас погода вообще очень редко бывает нормальной. То одна аномалия, то другая.