«Он начал синеть, как только объявили темы сочинений»: одноклассник рассказал, как на пробном ЕГЭ умер одиннадцатиклассник из Люберец

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В том, что случилось в одной из лучших школ города Люберцы Московской области, сейчас разбирается Следственный комитет. Все произошло днем в среду, 1 декабря, в одном из кабинетов школы №25, где выпускники 11 класса писали пробное ЕГЭ по русскому языку. Экзамен хоть и не итоговый, но без волнений не обошлось. Через несколько минут после того, как прозвучал звонок, в аудитории случилась настоящая беда.

- Как только назвали темы сочинений, Артем захрипел. Он сидел на последней парте и все обернулись на звук. Он был весь синий, руками пытался держаться за парту, а потом упал на пол вместе со стулом. Тут все стали кричать. Учителя бросились у нему на помоешь, а девочки побежали за медсестрой, - рассказал сайту kp.ru одноклассник Артема, который просил не указывать его имя.

По словам мальчика, медсестра стала делать школьнику массаж сердца, а через 5-7 минут приехала скорая.

- Нас всех вывели из класса, чтобы не мешали. Но я точно знаю, что к их приезду Артем уже был мертв. Врачи пытались запустить сердце, но ничего не вышло, - рассказал «КП» друг умершего.

Погибшему Артему Карпенко было всего 16 лет. До своего 17 дня рождения парень не дожил две недели. Как оказалось, у мальчишки давно были проблемы со здоровьем.

- У ребенка была инвалидность. Он страдал тяжелой формой язвы желудка, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной смерти стало внутренне кровотечение, которое было спровоцировано открывшейся язвой желудка. Не исключено, что спровоцировало обострение болезни волнение, которое испытал мальчик во время экзамена.

- Конечно, он, как и все мы, был в стрессе. Про его болезнь знал весь класс, он даже на физкультуру не ходил. А тут его не спорт убил, получается, а простое сочинение, - поделился версией одноклассник погибшего. – Кстати, Тема мечтал стать врачом, готовился к поступлению в медицинский.

Точную причину смерти школьника установит комплексная судебно-медицинская экспертиза.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Погибший школьник жил вместе с мамой. Мальчик был поздним ребенком, которое женщина-фармацевт воспитывала без отца. В целом семья была вполне благополучной.