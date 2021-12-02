В больнице имени Филатова появится скоропомощной стационарный комплекс

Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На востоке столицы продолжается строительство скоропомощного стационарного комплекса в больнице №15 имени Филатова.

«В здании сегодня ведется устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия последнего этажа, кладка наружных стен и внутренних перегородок, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты также занимаются устройством монолита теплого бокса, рассчитанного на 4 машины скорой помощи».

Напомним, общая площадь корпуса на Вешняковской улице - порядка 15 тысяч квадратных метров. В нем разместятся шесть разнопрофильных операционных. Отделения оснастят современной медтехникой, например, в списке - антиограф, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики, аппарат искусственного кровообращения.

ВАЖНО

Для создания удобных маршрутов движения пациентов, персонала и материалов продумали грамотное зонирование помещений. Прием пациентов будет проходить по принципу разделения потоков по степени тяжести - от условно лёгкого состояния до тяжёлого. Отдельную зону сделают для поступления больных «самотеком».

Для родственников пациентов создадут комфортные условия. К примеру, просторные зоны ожидания, комнаты для бесед с врачами, места круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.