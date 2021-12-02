Волонтёры «ЕвроХима» – в финале премии #МыВместе

Молодые специалисты «ЕвроХима» на Всероссийском форуме #МыВместе с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым. Автор фото: Юрий ШАМИН

Юбилейный для компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко 2021 год ознаменовался реализацией программы #20ДобрыхДелЕвроХима, которую воплотили в жизнь молодые специалисты и волонтёры каждого из предприятий, расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, и от Балтики до Урала. Программа, запущенная в честь 20-летия «ЕвроХима», стартовала в январе, но добрые дела для сотрудников компании всегда были в приоритете. Поэтому молодые специалисты и другие сотрудники «ЕвроХима» с началом программы ещё более активизировали свою добровольческую деятельность.

Работники предприятий «ЕвроХима» заслуженно пользуются репутацией социально активных и неравнодушных людей, и в нынешнем году активисты компании доказали, что они умеют быть вместе со своими земляками не только в трудную пору, но и в радостное время юбилея, по-прежнему неся окружающим свою помощь и поддержку.

Волонтёрская инициатива в рамках программы #20ДобрыхДелЕвроХима не осталась незамеченной. Молодые специалисты компании стали финалистами Всероссийского конкурса #МыВместе, представители молодёжи «ЕвроХима» участвуют в международном гражданском форуме #МыВместе, который сегодня начался в Москве.

Молодые специалисты компании «ЕвроХим» в разных уголках страны на протяжении года помогали нуждающимся, совершая добрые дела в городах присутствия.

Так, в Пермском крае волонтёры Усольского калийного комбината выпустили в реку Чусовая 7 тысяч мальков судака, которых предприятие специально выращивало на одном из рыбохозяйств Прикамья. А активисты «ЕвроХима» из новомосковского «Азота» в Тульской области, несмотря на неблагоприятные погодные условия, помогли справится с последствиями снегопада детским и социальным учреждениям. Молодые специалисты невинномысского «Азота» в Ставропольском крае и предприятия «Фосфорит» в Ленинградской области подали руку помощи приютам бездомных и брошенных животных.

На Кубани, в городе Белореченск волонтёры «ЕвроХима» совместно с экологами организовали высадку берёзовой аллеи в память о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Волонтёрским движением «ЕвроХим-ВолгаКалия», которое с 2012 года действует в городе Котельниково Волгоградской области, организован благотворительный «Забег доброты» для сбора пожертвований для одного из детских домов региона. Собранные средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря, игрушек, наборов для учебы и творчества, а также оборудования для микроавтобуса. А в Мурманской области, молодые специалисты Ковдорского горно-обогатительного комбината присоединились к масштабной акции «Чистые берега» и «Вода России», очистив берега озера Ковдор.

При поддержке оперативного штаба компании волонтёры оказывали помощь учреждениям здравоохранения, реализовали онлайн-проекты для детей и молодёжи, проводили акции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди старшего поколения в каждом городе присутствия. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку достижениям добровольческого движения «ЕвроХима»: «Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», - отмечено в письме Президента коллективу компании.

Участие в международном гражданском форуме #МыВместе – ещё одно признание активной волонтёрской деятельности молодёжи «ЕвроХима», уже заслужившей немало благодарностей и добрых откликов.