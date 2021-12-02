В центре Москвы дворники устроили массовую драку в первый день зимы

В бойне приняли участие восемь дворников, но претензий друг другу они не имеют

Свидетелями настоящей бойни московских дворников в первый день зимы, 1 декабря, стали жители одной из многоэтажек на улице Машкова, что недалеко от метро Красные ворота. Около полудня внимание людей привлекли крики дворников, убиравших снег. С этого и начался конфликт.

- Трое дворников убирали снег с круши. Они кидали его вниз, и это не понравилась их коллегам, которые как раз в это время уже закончили уборку тротуара, - пояснила kp.ru Анжелика, очевидец драки.

После взаимных оскорблений дворники с крыши спустились вниз и устроили драку. В стороны летели каски, куртки, лопаты и прочий рабочий инвентарь. Кстати, судя по логотипам на куртках все восемь участников драки работают в одной управляющей компании. Кто знает, может поэтому коллеги в итоге воздержались от взаимных претензий.

- Никто из участников конфликта с заявлением в полицию не обращался, - пояснил «КП» источник в правоохранительных органах.

Но проверку все же решили провести. Поводом стало видео конфликта, которое сняли и выложили в сеть жители дома.

- Выясняются все обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в Прокуратуре Москвы.