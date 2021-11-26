Крутицкая набережная превратится в сад-променад

Уже в следующем году москвичи смогут увидеть обновленную Крутицкую набережную. Напомним, реконструкция на ней началась в 2020-м. Этот участок береговой зоны проходит в Таганском районе Центрального округа и Даниловском районе Южного округа.

Пока подойти к реке на Крутицкой набережной почти невозможно. Все вокруг занято промышленными постройками и ничего не благоустроено. Обновленная эта и соседняя территории около Симонова монастыря будут максимально комфортными для мам с колясками, инвалидов и пожилых людей. Для этого сделают уклоны на тротуарах, а возле пешеходных переходов поставят пониженный бортовой камень. На стыках тротуаров и проезжей части уложат наземные тактильные указатели.

ВОДИТЕЛЯМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Реконструкция набережной затронет не только зону отдыха, но и транспортную. Сейчас машины нередко стоят в пробках на этом отрезке вдоль Москвы-реки, как и на остальных улицах и проездах района - Новоспасском мосту, 3-м Крутицком переулке и Симоновском Валу.

Вдоль Москвы-реки появится еще одно комфортное место для пешеходных и велосипедных прогулок.

После переделки проезжая часть станет четырехполосной. Здесь обновят почти километр автомобильной дороги от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Для расширения набережной в наиболее узких местах планируется частично занять от 4,45 до 9,4 метра акватории Москвы-реки на участке длиной 350 метров. Для прохожих также проложат пешеходную дорожку шириной 3 метра.

Благодаря ремонту количество проезжающих здесь машин вырастет до 1800 авто в час. Проще станет добираться сюда жителям соседних домов и будущим посетителям реконструируемого спорткомплекса «Торпедо». Кстати, стадион станет центром притяжения не только для любителей футбола, но и для местной публики. В нем разместятся площадки для занятий различными видами спорта.

Крутицкая набережная переходит в Симоновскую, которую также реконструируют. Вдоль нее на случай крупных спортивных состязаний обустроят боковой проезд для обслуживания спорткомплекса «Торпедо» и уменьшения дополнительной нагрузки с городской дороги. В итоге по левому берегу Москвы-реки от Кремля до Печатников появится единое благоустроенное пространство. Кроме того, для водителей обеспечат удобный подъезд к ЗИЛу и развлекательному комплексу «Остров Мечты».

КОНКРЕТНО

По проекту:

• расширят проезжую часть до двух полос движения в каждом направлении;

• реконструируют существующие участки и построят новые конструкции набережной;

• обустроят пешеходную зону шириной не менее трех метров с дорожками и вымостят гранитными тротуарными плитами площадью 2594 квадратных метра;

• запустят беспрерывную сеть велопешеходных маршрутов с велопарковками;

• высадят дополнительные деревья и кустарники, чтобы набережная стала уютнее;

• разобьют около 30 тысяч квадратных метров газона;

• поставят скамейки и откроют различные зоны отдыха;

• проложат коммуникации, в том числе освещение.

Во время реконструкции порядок наведут и на соседней территории Симонова монастыря.

ЦИФРЫ

Длина фарватера Москвы-реки от МКАД на севере города до МКАД на юге - около 80 километров. Вся береговая линия с заливами и затонами растянулась более чем на 200 километров. При этом благоустроена только четвертая часть всех набережных. Остальные прибрежные пространства заброшены и недоступны для жителей. До конца 2023 года планируют обновить 120 километров набережных в разных районах города и открыть 40 общественных центров.

Сказано

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина набережные реки будут построены по новым для столицы правилам - со значительным отступом от береговой линии. Это позволит создать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок».

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик ЗАГРУТДИНОВ.

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