Следующая мегастанция - «Электрозаводская»!

Высотные здания около метро займут офисы, квартиры, банки и магазины. Фото: stroi.mos.ru.

Самые многолюдные точки в разных районах столицы превращаются в транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). В одном месте здесь сходятся практически все городские наземные и подземные пути. Станция «Электрозаводская», открытая в 2020 году, пока считается конечной на Некрасовской линии метро. После запуска Большого кольца подземки она станет одной из станций этого скоростного маршрута.

В транспортно-пересадочном узле «Электрозаводская» соединятся одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформа Электрозаводская Московской железной дороги (МЖД - в перспективе МЦД-3).

Сегодня пересадка между станциями двух линий метро наземная, но сейчас строится еще и подземная.

Пересадка сооружается под действующим тоннелем Большого кольца и над действующим тоннелем Арбатско-Покровской линии без остановки движения поездов. На участке ведется круглосуточный мониторинг конструкций существующих и возводимых сооружений метро. Для снижения водопритока при строительстве применяется технология цементации грунта.

Пешком через Яузу

Во время строительства ТПУ «Электрозаводская» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проложат новый мост через реку Яузу. Прозрачная переправа соединит жилые кварталы по обе стороны Яузы на Семеновской и Рубцовской набережных. Соседям с разных берегов станет проще ходить друг к другу. К тому же появится новый пешеходный маршрут к различным видам транспорта как для местных жителей, так и для гостей района.

«Пролетное строение моста состоит из трех секций, все они уже смонтированы, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Для сооружения применяются легкие современные материалы. Общая готовность конструкции составляет порядка 70 процентов. Сейчас завершаются монолитные работы и вынос инженерных сетей».

КСТАТИ

Сегодня в разных районах Москвы уже построили 41 хаб и еще 57 проектов в работе.

В перспективе транспортные узлы обеспечат более 160 пересадок для пассажиров.

До 2023 года планируется открыть 33 ТПУ.

Что еще изменится

В районе «Электрозаводская»:

• откроют дополнительную плоскостную парковку на 160 мест;

• реконструируют соседние улицы, в том числе Проектируемый проезд № 789 и Гольяновский проезд;

• комплексно благоустроят Семеновскую набережную на протяжении километра и разобьют новый сквер;

• построят многофункциональный комплекс с офисами и три жилые башни высотой в 27 этажей с открытыми террасами, аптеками, банками и магазинами на первых этажах, с подземным паркингом;

• вдоль Рязанского направления железной дороги поставят шумозащитные экраны длиной 1 километр.

Вдоль соседней Семеновской набережной высадят новый сквер с прогулочными аллеями. Фото: stroi.mos.ru.

Рубцовская набережная.

Две крайние опоры-башни моста соединят с лестницами. Сюда добавят два лифта на 1000 килограммов каждый для инвалидов, мам с колясками и перевозки багажа.

Фасады - из витражного остекления с добавлением алюминиевых ламелей, а также стемалита - украшенного эмалью закаленного стекла.

Семеновская набережная.

На этой стороне Яузы - ТПУ «Электрозаводская».

Общая длина дугообразного сооружения - 111 метров, пролетного строения - 88 метров.