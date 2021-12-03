Мошенники обманули врача НИИ Склифосовского на 5 миллионов рублей

Мошенники уговорили врача перевести на указанные им счета крупную сумму денег. Ущерб от их действий составил 5 008 894 рублей. Фото: Shutterstock

37-летняя Марина (имя изменено) — врач НИИ Склифосовского, каждый день женщина спасает жизни людей и очень устает на работе. Несколько дней назад ей на телефон позвонили с незнакомого номера. Голос в трубке представился сотрудником одного из крупнейших банков и стал рассказывать, что на Марину кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму. Врач растерялась, но времени разбираться было немного - её ждали пациенты. Марина попросила мужчину перезвонить ей позднее.

Через несколько часов, когда смена в больнице была закончена, и Марина собралась домой, раздался звонок. Уже знакомый голос повторил, что на Марину кто-то оформил кредит и женщине необходимо следовать инструкциям, чтобы защитить свои деньги. Врач согласилась. Женщина отправилась в ближайшее отделение банка, где следуя инструкциям афериста выполнила все операции и перевела на указанные счета крупную сумму денег.

Лже-банкир сообщил, что транзакция прошла успешно и кредит скоро исчезнет. Однако, спустя несколько часов долг так никуда и не пропал, а номер телефона мошенника стал недоступен. Тогда женщина поняла, что ее обманули и отправилась писать заявление в полицию.

«В полицию поступило заявление от 37-летней Марины К.*, врача НИИ Склифосовского. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который обманным путем уговорил потерпевшую перевести на указанные им счета крупную сумму денег. Ущерб от действий аферистов составил 5 008 894 рублей», — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, которые обокрали врача на 5 миллионов рублей.

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