«Не люблю Россию»: В Москве задержали бойца ММА из Таджикистана, который устроил «шашечки» в Лефортовском тоннеле

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за лихачество на дороге. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Москве задержали очередного блогера-лихача. Накануне в соцсетях появилось видео с участием молодого человека с черной бородой. Сидя за рулем «Тойоты Камри», он устроил «шашечки» в Лефортовском тоннеле - на большой скорости начал «вилять» в потоке, объезжая другие машины.

«Шумахера знаете? - спрашивает снимающий водителя мужчина. - Вот это он. Не дает никому шансов даже на дороге!»

СКАНДАЛ ИЗ 2020 ГОДА

Сотрудникам ГИБДД, зная место и время записи, несложно было вычислить машину, которая совершала опасные маневры и «создавала угрозу для жизней и здоровья других водителей». Личность сидевшего за рулем мужчины тоже установили.

- На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в Отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу для дальнейших разбирательств, - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Как стало известно, лихач на «Тойоте Камри» оказался 26-летним блогером и бойцом ММА Чоршанбе Чоршанбиевым, гражданином солнечного Таджикистана. И это очень интересно. Сам Чоршанбиев уже несколько лет зарабатывает деньги на рингах в России, при этом в 2020 году он заявлял, что в Москве ему не нравится, а русские - нацисты.

- Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда, - рассказал спортсмен в интервью одному из бойцовских каналов в Ютюб. - Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты.

Тогда слова Чоршанбиева опубликовали многие спортивные СМИ. Был скандал. Тогда же выяснилось, что Чоршанбиеву еще в 2018 году запретили въезд на территорию России за нарушение правил пребывания. Получается, в РФ гражданин Таджикистана все это время находится нелегально. Но это не помешало парню завести близкую дружбу с руководителями Федерации бокса России. Почему фигурирующий в списке «въезд запрещен» мужчина уже три года остается на территории страны - большой вопрос.

ДАДУТ 10 СУТОК?

Как сообщают в ГИБДД, мужчину привлекли к административной ответственности по двум статьям - за отсутствие полиса ОСАГО (это штраф до 800 рублей) и «управление транспортным средством без права управления». Точнее, водительские права у него были, но таджикские. А с ними в России водить машину нельзя.

- За это нарушение молодому человеку грозит административный арест до 15 суток, - рассказал KP.RU известный адвокат Леонид Ольшанский. - Но при этом, конечно, любая вина должна быть доказана - что за рулем такой-то машины сидел такой-то конкретный человек. В данном случае сделать это очень просто, потому что есть видеозапись. Задержанного за административное нарушение имеют право продержать в отделе полиции три часа, но если статья, по которой оформлен протокол, ему грозит административный арест, его могут продержать до рассмотрения дела в суде. Думаю, суток десять он точно получит.

Стоит отметить, что в Госдуме обсуждают ужесточение наказания за агрессивное вождение на дороге, подтвержденное фото или видео – лихачей предлагают штрафовать на суммы до 10 тысяч рублей.

Кстати, в августе этого года Чоршанбиев за рулем другой машины попадал в ДТП в Казани. Тогда его BMW вылетел с дороги и въехал в столб.