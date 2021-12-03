Водитель «Кадиллака» расстрелял таксиста из Киргизии в центре Москвы

На месте разбираются сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорожный конфликт в центре Москвы закончился стрельбой. Полиция задержала водителя элитного внедорожника «Кадиллак Эскалейд».

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице неподалеку от Белорусского вокзала.

- По словам очевидцев, на улице случился затор, - рассказал корреспонденту KP.RU источник в правоохранительных органах. - Водитель «Кадиллака» сигналил впереди стоящим машинам, чтобы его пропустил. Вероятно, спешил. При этом водитель желтой машины такси на сигналы не реагировал, он наоборот пытался протиснуться в свободное пространство перед внедорожником. Водитель дорогой иномарки покинул салон, подошел к таксисту. Тот тоже вышел на улицу.

Какое-то время мужчины спорили на словах, а потом внезапно сцепились. Как сообщает источник, водитель «Кадиллака» выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

- Предварительно пистолет был травматическим, одна из пуль попала таксисту в область живота, он упал.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

- Оперативно прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы были задержаны все участники конфликта, в том числе мужчина, который предположительно стрелял, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным KP.RU стрелком из «Кадиллака» оказался 43-летний москвича Дмитрий Малахов.

Раненого мужчину на скорой доставили в Боткинскую больницу. 34-летний гражданин Киргизии потерял много крови. За его жизнь борются врачи.

На месте разбираются сотрудники полиции.