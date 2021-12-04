Какой клад нашли при реставрации дома Пантелеева в Москве

Фасад дома Пантелеева смесь строго классицизма и яркого барокко Фото: Андрей АБРАМОВ

С фасада дома Пантелеева (ул. Земляной вал, 56, стр.3) на Садовое кольцо взирают десятки демонических морд, игривые купидоны (еще их называют путти), остроклювые орлы и утонченные музы (см. «Кстати»). Под крышей выгравирован циркуль и наугольник — такие же инструменты поместил масонский орден на свою эмблему. Но разбогатевший крестьянин Пантелеев, которому принадлежал особняк в XIX веке, вряд ли был участником тайной организации. Просто эти два инструмента еще и знак строителей.

— Пантелеев владел лепными мастерскими. Он изготавливал и продавал гипсовый декор. Фасад он сделал как рекламу своей продукции. Поэтому в Москве больше нет зданий с таким насыщенным декором разных стилей, — рассказывает Дмитрий Гулич, генеральный директор компании «ЭКОБАУ», которая проводит реставрацию.

Дом обладает строгими чертами классицизма. Но весь лепной декор — кивает в сторону барокко. Последние десять лет фасад скрывал защитный баннер. Работы не вели: укрыли убранство, чтобы не разрушалось. Внутри располагались офисы, потом гостиница. В 2020-м особняк начали реставрировать. Дом в частных руках, после завершения работ владелец вновь планирует открыть отель на 19 номеров.

«Грин мэны» скалятся на прохожих Фото: Андрей АБРАМОВ

НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ

Фасад выкрашен в нежно-персиковый цвет. С дома Пантелеева счищали 15 слоев краски, пока не добрались до исторического. Такой оттенок ему и вернули.

Если смотреть на особняк со стороны Земляного вала, то заметно, что правая часть ушла под землю. Культурный слой за полтора с лишним века поднялся так сильно, что пришлось даже заложить одно из окон с торца — оно стало просто ниже уровня земли.

Работы с фасадом окончены. А мы идем внутрь, где не покладая шпателей трудятся работники «ЭКОБАУ». Все строители с корочками — аттестацией Министерства культуры. Выучились в реставрационных колледжах или прошли курсы. Кого попало с улицы на объект не допускают.

Сверху две дамы-музы, олицетворяющие архитектуру и достаток, снизу путти в образе Атлантов и маскароны в стиле древнегреческих храмов Фото: Андрей АБРАМОВ

Быть хозяином памятника — дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия — непросто. Если через пару лет владельцы захотят подштукатурить стены или обновить потолки, придется снова нанимать организацию с лицензией.

Антиковидная маска внутри приходится кстати. Воздух заполонила мельчайшая белая взвесь, которая щекочет нос. Сейчас заканчивают штукатурить стены. Нижняя часть дома построена из кирпича. Причем изготовленного вручную в артели XIX века. Второй и третий этаж из деревянного сруба (пару раз он горел, пришлось «протезировать» — заменять гнилые элементы). Некоторые участки стен покрывать штукатуркой не будут. Поставят защитное стекло, чтобы гости смогли рассматривать исторический «скелет» дома.

На пол уложат дубовый паркет. Оригинальный не сохранился, поэтому будет стилизация под исторический рисунок того времени. Подивиться стоит отчасти сохранившейся лепниной на потолках. Почти вся разная. Одна с изображениями скрипок и трубы (очевидно, тут был музыкальный салон), другая в мавританском стиле, словно во дворце шейха, на третьей витают купидоны и птицы.

Вероятно, тут будет люкс-номер Фото: Андрей АБРАМОВ

— Крыша протекала, убранство «таяло». Но по половине сохранившегося зеркально воссоздавали утраченные части, — рассказывает Дмитрий Гулич.

Сейчас лепнина «перемазана» чем-то грязным, будто ее окатили из декабрьской лужи.

— Ее пропитывали горячей олифой, чтобы гипс обрел твердость камня. А сверху белили мелом. Она не в идеальном состоянии. Но заменять уцелевшую лепнину на новодел не будут. Законсервируют составом глубокой пропитки — закрепят основание. Чтобы посетители видели, что это историческое, — объясняют реставраторы.

Так что будущие постояльцы отеля смогут глядеть в потолок и представлять себя в барских палатах прошлого. До реставрации цена номера тут начиналась от 1500 руб. Интересно, поднимут ли владельцы ставку после возрождения купеческих интерьеров?

Большая часть лепнины сохранилась и сейчас ее приводят в порядо Фото: Андрей АБРАМОВ

А В ПЕЧИ — ТРУБА ЛЕЖИТ

— Клад в стене не нашли? — интересуюсь в надежде не сенсацию.

Дмитрий интригующе молчит несколько секунд.

— Откуда ж им взяться? У НКВД после революции специальное подразделение было, которое все барские дома шерстило. Все до нас уже найдено. Хотя, кое-что дорогое мы все же обнаружили… Пойдем покажу!

Через завесу белой взвеси пробираемся на первый этаж к главному входу. Под лестницей пол выложен мраморными квадратиками — белыми, красными, черными.

Пол закроют дубовым паркетом Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сняли плитку, сняли стяжку пола, а под ней нашлась мозаика. Часть кусков была утрачена, но мы подобрали мрамор и доделали. Это мозаика либо времен Пантелеева, либо даже старше…

В доме сохранились все печи. Но сейчас они, конечно, не используются. В них инженеры спрятали коммуникации — вентиляцию, электрику, чтобы не нарушать планировку. Но печные изразцы и оригинальные печные заслонки остаются на месте.

Работы завершат в 2022 году. Реставраторы говорят, что дом простоит еще минимум 100 лет.

На объекте работают более 30 реставраторов Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Грин мэн не похитит наше Рождество

Маски из гипса, которыми украшали фасады, - это маскароны.

Злюки, похожие на древнегреческих сатиров и китайских демонов, называются «грин мэн» — «зеленый человек» с английского. Мода на них пришла из средневековой Шотландии. Грин мэн всегда в окружении листьев, ибо символизирует связь человека с природой.

Маскароны почти все — подлинники. Их снимали, везли в мастерские, счищали копоть и восстанавливали отколовшиеся элементы. Новоделами можно назвать только две женские статуи. В оригинальном экстерьере они были, но история их не пощадила. Пришлось по архивным фото восстановить дам. Одна — покровительница архитектуры, вторая с рогом изобилия и символизирует достаток.

СПРАВКА «КП»

Кто владел усадьбой

Дом по проекту неизвестного архитектора возведен в 1843–1845 гг.. Первым владельцем стал меценат и промышленник Герасим Хлудов. Потом разбогател, в семье было 11 детей, так что династия решила расширяться и продала дом торговцу бумагой Лямину. Тот пожил 20 лет и в 1892 году продал дом богатому крестьянину Филиппу Пантелееву из Владимирской губернии.

а самая мозаика, которая была скрыта под утилитарной стяжкой пола Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый владелец нанял архитектора Константина Дуванова, чтобы перестроить особняк. Несмотря на внешнее роскошество, рядом было разбито приусадебное хозяйство: грядки, яблони, сараи… Тогда это была окраина Москвы, дальше начинались дачи. Поэтому грядкам не удивлялись. Помещения на первом и последнем (его называют «антресоли») этажах сдавали в аренду, а на втором жил хозяин с семьей.

Однако с 1904 по 1912 годы домом владеет крестьянин Василий Жарков. Но его право собственности оспорили в суде, и дом вернулся к Пантелеевым. Можно предположить, что имела место, как сейчас говорят, афера с недвижимостью.

После революции тут находилось управление московского губернского инженера, а затем различные учреждения. Эта реставрация — первая за всю историю здания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие еще московские особняки обновят

Дом Кеворкова (ул. Люсиновская, 27, стр. 1). Построен в конце XVIII века. При СССР сделали перепланировку и обустроили квартиры для служащих Наркомата обороны. В 2017 году был пожар, который повредил кровлю и перекрытия. Сейчас реставрация почти завершена. Специалисты воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры. Восстановлены старинные росписи на потолках, которые больше 100 лет были скрыты под слоем краски, а главный фасад дома украшает аттик с монограммой АК — Агабек Кеворков (он был торговцем). Удалось восстановить парадную лестницу по единственной чугунной балясине, случайно найденной в подвале. После завершения работ тут будут офисы.

Здание народной обсерватории в Парке Горького (рядом с аркой главного входа). Ротонду с двумя симметричными лестницами и куполом на крыше построили в 50-е годы прошлого века. Специалисты восстановили полукруглые лестничные марши, привели в порядок ступени из саянского мрамора, а также перила и ограждения. Фасады очистили паром и покрасили заново в красный и белый цвета. Самым сложным этапом реставрации было укрепление фундамента методом инъектирования: в основании обсерватории просверлили 480 отверстий, через которые под давлением закачали две тонны смеси с отвердителем. Это помогло сохранить и законсервировать исторический фундамент здания. Обсерватория возобновит работу весной. Внутри два мощных телескопа. Будут дневные и вечерние астрономические экскурсии.

При Пантелееве в домах уже было электричество, так что штробить стены под проводку не понадобилось Фото: Андрей АБРАМОВ

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках (ул. Юности, 17). Каменно-кирпичная церковь (1645 год) - уникальный образец храмовой архитектуры середины XVII века: сочетает купола и остроконечные крыши, характерные для древнерусского зодчеств. Реставраторам предстоит укрепить фундамент, заменить перекрытия и обновить гидроизоляцию стен. Восстановят утраченный архитектурный элемент — кокошник на главной части здания.

За последние десять лет в столице обновили уже 1700 исторических зданий.