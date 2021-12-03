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Происшествия3 декабря 2021 16:46

В Новой Москве рейсовый автобус с людьми съехал в кювет и протаранил дерево: «Забуксовал в мокром снегу»

Чудом обошлось без жертв, но есть пострадавшие
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
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На большой скорости автобус занесло на обочину, где он протаранил дерево

На большой скорости автобус занесло на обочину, где он протаранил дерево

ДТП с участием рейсового автобуса случилось в шестом часу вечера пятницы, 3 декабря, в Троицком Городском округе, недалеко от поселка Шишкин лес, что в Новой Москве. В разгар вечернего снегопада водитель автобуса №512 вдруг потерял управление. На большой скорости автобус занесло на обочину, где он протаранил дерево. По словам очевидцев, в этот момент дорогу замело снегом.

- На этом участке дороги подъем. Сама магистраль была в сугробах, - сообщил «КП» один из свидетелей ДТП.

К счастью, обошлось без жертв.

- Легкие травмы получили один пассажир. Медицинская помощь была оказана на месте, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной версии, авария произошла не из-за снега, а по вине водителя. Во время сложных погодных условий он отвлекся от дороги и на время потерял управление над автобусом. Именно это и стало причиной съезда в кювет.

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