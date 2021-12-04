В Одинцове задержали семейную пару, когда они делали закладки наркотиков

В настоящий момент следствием возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько дней назад патрулировавшие улицы полицейские заметили около одно из домов по улице Вокзальная в Одинцово подозрительную пару. Молодой человек и девушка что-то прятали рядом с клумбой, а когда их окрикнули сотрудники полиции - заметно разнервничались. Оперативники решили проверить документы и досмотреть молодых людей на предмет наличия у них запрещенных веществ и не ошиблись. В карманах у 31-летнего Ивана К.* полицейские нашли 3 свертка с неизвестным веществом, а в сумочке у 32-летней Марии К.* еще 30 свертков. Оказалось, что молодые люди - семейная пара. Муж и жена решили организовать незаконный семейный бизнес и распространяли наркотики.

«Был проведен обыск в квартире, где проживают супруги. В присутствии двух понятых был обнаружен контейнер, в котором находилось еще 25 свертков с порошкообразным веществом. Все обнаруженные свертки были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала, что внутри - наркотическое средство мефедрон. Семейную пару наркодиллеров задержали.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Супругам грозят крупные сроки лишения свободы. Сейчас с молодыми людьми работают следователи, которые устанавливают все детали случившегося. Что толкнуло семейную пару на преступный путь - в настоящий момент неизвестно.