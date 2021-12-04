«Я на свободе»: Таджикский боец ММА, задержанный в Москве за езду без прав и «шашечки», отделался штрафом

Чоршанбиев отделался штрафом в 10 тысяч рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, который был задержан в пятницу за езду без прав и «шашечки» в Лефортовском тоннеле, после общения с полицейскими был отпущен.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали, что на 26-летнего гражданина Таджикистана были оформлены административные протоколы по двум статьям - «отсутствие ОСАГО» и «езда без водительских прав» (у Чоршанбиева, как выяснилось, только таджикские права, а с ними в России водить машину нельзя). Максимальные штрафы за оба нарушения - 800 и 15 000 тысяч рублей, соответственно.

Известно, что Чоршанбиев отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

Что на данный момент было известно о Чоршанбиеве широкой публике?

- Он один из самых популярных бойцов ММА в Инстаграме - у него более 400 тысяч подписчиков. При этом с 2016 года парень провел всего 7 профессиональных боев, одержав в них 4 победы.

- В 2020 году Чоршанбиев дал скандальное интервью о Москве и России: «Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты». При этом стоит отметить, что все свои бои ММА боец проводил только на территории РФ.

- После прошлогоднего скандала выяснилось, что Чоршанбиеву еще в 2018 году запретили въезд на территорию России за нарушение правил пребывания. Каким образом мужчина уже три года остается на территории страны - большой вопрос.

После выхода из отдела полиции Чоршанбе Чоршанбиев опубликовал в сториз Инстаграма короткое видеообращение:

«Просыпаюсь, захожу в инстаграм - директор взорван от всяких сообщений. Позже уже во всех новостях, что я задержан. Наверное, начнем с того, что это было давно. («Шашечки» в Лефортовском тоннеле были сняты еще в июле текущего года, - Авт.). А сейчас я на свободе, еду домой».