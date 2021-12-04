Московское чудо света: на ГЭС-2 начали снимать Санта-Барбару

На протяжении ста дней здесь будут на полном серьезе снимать сериал с русскими актерами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иден с Крузом должны были пожениться назавтра, но неожиданно выяснилось, что погиб Ченнинг, младший сын Сиси. Все благородное семейство Кэпвеллов как есть в смокингах застыло на фоне массивного кожаного дивана и медленно приходило в себя. Круз Кастильо принимает мужественное решение перенести свадьбу. Вместо этого он будет расследовать дело.

Кто смотрел, тот не забудет. Много лет назад именно с этой, 217 серии начался показ "Санта-Барбары" в России. С этой же серии 3 декабря открылся "ГЭС-2", новое культурное пространство, о котором не слышал только ленивый и куда ходили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Центральная часть здания отдана дорогостоящему перформансу "Санта-Барбара". На протяжении ста дней здесь будут на полном серьезе снимать сериал с русскими актерами. За восьмичасовой день - по серии. Весь съемочный процесс смогут наблюдать посетители "ГЭС-2".

Мы тоже наблюдали и удивлялись. Сиси непохож, София - один в один, Мейсон - такая же обаяшка.

Весь съемочный процесс смогут наблюдать посетители "ГЭС-2" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Смотрел в детстве "Санта-Барбару" и, конечно, даже предположить не мог, что стану Мейсоном, - признался актер Сергей Иванюк.

Пока мы приходили в себя, как семейство Кэпвеллов, пару слов о ГЭС-2.

Выходишь из "Кропоткинской", далее - по Патриаршему мосту и вдруг по левую руку от моста удивленным прохожим открывается сначала березовая роща, а потом - кружевной дворец в неорусском стиле с двумя голубыми трубами и, наконец, печально знаменитая "Большая глина" Фишера, установленная прямо перед фасадом необыкновенного дворца, ставшего отныне новым Домом Культуры.

Печально знаменитая "Большая глина" Фишера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Само появление этого здания кажется чудом. Спросите любого, даже самого коренного москвича, что находится между "Ударником" и "Стрелкой" - и вам не ответят. Огромное пространство было "слепым пятном" в самом сердце Москвы, потому что долгое время здесь располагался закрытый объект, спрятанный за высоким забором.

Изначально здание, построенное по проекту архитектора Василия Башкирцева, было передовым и очень красивым. В 1907 году здесь открылась электростанция, призванная вырабатывать электричество для первых столичных трамваев. За сто лет дом пропал или почти пропал. К моменту закрытия в 2006 году ГЭС выглядела как мрачное, желтое индустриальное обшарпэ. Хуже, чем Дом Наркомфина.

На уродину положил глаз миллиардер Леонид Михельсон и задумал поселить в детище Башкирцева свой фонд развития современного искусства V-A-C.

В 1907 году здесь открылась электростанция, призванная вырабатывать электричество для первых столичных трамваев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из дыры - в культурный центр

Команда строителей и реставраторов проделала работу, от которой дух захватывает. Как сказал Сергей Собянин, ГЭС-2 - крупнейший проект по реконструкции промышленных зданий. Причем, не только в Москве, но в принципе во всем мире.

Авторами архитектурной концепции выступили итальянцы, знаменитый Ренцо Пиано, автор Центра Помпиду в Париже.

- Я люблю "латать города", - говорил Ренцо. - Люблю находить "дыры", которые разрывают город, и заполнять эти "дыры" объектами, связывающими места воедино. Поначалу такой "дырой" была ГЭС. А теперь - пространство восстановилось

ГЭС-2 в каком-то смысле чудо света. Здесь объединены все, какие только есть современные технологии. Собирают энергию солнца, собирают талую воду. Под парковкой расположили огромное пространство для концертов. Прямо на парковке растет березовая роща! Архитекторы вспомнили, что когда-то, задолго до появления электростанции, на этом месте располагались государевы сады. Поэтому роща стала таким напоминанием о саде, а для шестисот высаженных деревьев устроили настоящий кастинг: выбирали по высоте и толщине.

ГЭС-2 - крупнейший проект по реконструкции промышленных зданий. Причем, не только в Москве, но в принципе во всем мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Говорят, что летом в роще даже растет земляника, но зато зимой березы превращаются в белое кружево и удивительно рифмуются с внешним видом здания, которому вернули исторический облик, включая прозрачную крышу, которую в советские времена заложили шифером.

Один из интересных элементов - пресловутые синие трубы. Из-за этих труб москвичи тоже ругались: мол, к чему они, почему синие, а не красные.

Трубы сохранили, чтобы напоминать о первоначальном назначении ГЭС. Когда-то они были каменные, из красного кирпича и выбрасывали продукты горения, а теперь стали системой фильтрации. Они собирают воздух на высоте 74 метра, полностью очищают, приводят в нужную температуру и подают в здание.

Трубы сохранили, чтобы напоминать о первоначальном назначении ГЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А что внутри

Примерно с июля мы находились на низком старте ждал и заглядывали в большие окна: ну, когда, наконец, дворец откроют и можно будет попасть внутрь. И вот, наконец, дождались. По спецбилетам, в несколько ней и четко ранжировано: от более значимых лиц к менее значимым, в Дом Культуры вступили первые гости.

Реальность превзошла все ожидания.

Едва ступив внутрь, понимаешь справедливость слов архитектора Пиано:

- Свет - одна из важнейших материй в архитектуре. Свет важнее, чем камень!

Огромное пространство оказалось переполнено светом так, что трудно было поверить в реальность происходящего, словно ты попал на съемки фильма про рай. Бросились в глаза лестничные пролеты, словно бы парящие в воздухе без какой-либо поддержки.

В огромном пространстве практически нет этажей, а есть эдакие парящие островки-площади.

Основная идея архитекторов состояла в том, чтобы сохранить неф. По левой и правой стороне от нефа устроили две высокие галереи высотой 9 метров, а над ними - еще галереи, чуть пониже.

Чтобы вместить все, что хочется - здание углубили и выстроили внизу огромное подземное пространство.

Кое-где архитекторы сохранили элементы, оставшиеся в наследство от ГЭС. Самым неожиданным образом из пола причудливо вырастают вентили и задвижки, а над какой-нибудь нишей вдруг замечаешь органично вписавшуюся зеленую кран-балку.

На ГЭСе уже начали работу резиденции для художников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дворец как улица

Согласно задумке архитекторов, здание должно стать естественным продолжением улицы. Вроде: шел-шел, зашел в ГЭС-2, попал туда на широкий проспект, вышел в березовую рощу. Или повернул направо и налево и вышел где-нибудь еще: внутри Дворца крестообразно пересекаются две "улицы". Итальянский архитектор очень гордился такой придумкой, но мне вспомнился наш архитектор Валентин Кубасов. Еще в семидесятые годы прошлого столетия он придумал здание с системой бульваров и улиц внутри, так, чтобы люди с улицы попадали в здание и проходили насквозь, не заметив, где заканчивается архитектура и начинается природа.

Сложно догадаться, но таким новаторским проектом должен был стать МХАТ имени Горького. По разным человеческом причинам задумку Кубасова в театре не реализовали. Но, будем верить, что задумка получится у Дома Культуры.

Правда, и сейчас войти сюда непросто: вход бесплатный, но нужно бронировать на сайте, и по понятным причинам все уже забронировано чуть ли не до конца Санта-Барбары.

ГЭС-2 активно протестует против определения "музей" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фабрика по производству искусства

По поводу того, что здесь будет - тоже ходили домыслы и догадки. Музей, место для тусовок, пространство только для своих, галерея?

Однако ГЭС-2 активно протестует против определения "музей". Чтобы донести эту информацию до широких масс здесь даже запускали стикеры "Он вам не музей".

- Это не музей, это фабрика по производству искусства, - поправляет гендиректор ГЭС-2 Тереза Мавика.

На ГЭСе уже начали работу резиденции для художников. В здании оборудованы квартиры резидентов, а мастерские художников размещаются в соседних "Сводах", бывшем водочном складе 19 века со сводчатой конструкцией потолков.

Во времена электростанции своды застроили и превратили их в какую-то хрущевку, но теперь все напластования снесли. В мастерских художники будут работать с керамикой, деревом, чем угодно, включая роботизированную руку. Внутрь журналистов не впустили, но можно было понаблюдать за процессами снаружи через большие окна.

Под концерты, перформансы, кинопоказы, театральные постановки отдано главное здание. (Само собой, здесь имеется и ресторан высокой кухни, и целая россыпь кафе и магазинов).

Как сказала Тереза, главная задача нового Дома Культуры - формирование интереса к современной культуре.

Ложка дегтя

Сейчас ГЭС-2 заполнил кураторский проект исландского художника Рагнара Кьяртанссона. Его показали журналистам.

Во время кураторской прогулки по зданию сотрудники "медиации" (в Доме Культуры ГЭС-2 любят специфические названия) делали акцент не на само здание (о нем можно прочитать в открытых источниках), а на работы Кьяртанссона и его коллег.

Первым делом нам показали 144 картины с изображением мужчины в черных трусах с лампасами. Мужчина спал возле красного ведра. Стоял на сцене. Стоял на фоне мусора в комнате. Чесал брюшко. Рядом с картинами расположился телевизор, где этот же мужчина, только уже без трусов с лампасами грустил, сидя на чем-то белом.

Как гласило пояснение, картины были написаны на 53-й Венецианской биеннале, во время которой Кьяртанссон на протяжении шести месяцев изображал своего друга художника Палла Бьорнссона в плавках Speedo.

"Темы длительности и повторений регулярно возникают в творчестве Кьяртанссона" - объяснила экскурсовод.

Потом нам показали зал галереи, где транслировали запись шестичасового перформанса, во время которого художник пел одну и ту же песню. В другом зале показывали видео, где художник пел уже не песню, а одну и ту же фразу "Печаль победит счастье". В подземном этаже изучали карнавальную культуру, поэтому Алена Апина на экране читала на английском языке текст хита "он уехал прочь на ночной электричке" (правда, это было произведение уже не Кьярганссона, а отечественной художницы). Среди других работ выделялся видеоарт, транслирующий акты вандализма над картиной "Иван Грозный и сын его Иван". Но главным событием, конечно же, стала видеоскульптура "Санта-Барбара", где настоящие режиссеры с настоящими актерами, гримерами и прочим снимали настоящую Санта-Барбару, только на русском языке.

- Скульптура проработает до марта и за это время будет снято порядка ста серий "Санта-Барбары".

Работы активно нахваливали, но по сдержанной реакции журналистов можно было сделать вывод, что пока интерес к современной культуре не очень сформирован.

- Зачем это нужно? - спросил бородатый фотограф у художественного директора Франческо Манакорда.

Франческо пожал плечами:

- Искусство не должно ничего объяснять.

- Сколько это все стоило? - спросила какая-то журналистка у Леонида Михельсона.

- Очень дорого! - ответил Михельсон.

Эпилог

- Не знаю, как насчет искусства, а кормят тут так, как не кормили нигде! - сказал один гость из итальянского культурного центра. И с ним трудно было не согласиться. Организаторы не скупились на угощения. Подавали устриц, канапе с черной икрой, наливали коньяк, бренди и любые напитки. Гости ели и посматривали на несчастное семейство Кэпвелов, играющее на сцене восемь часов кряду.

- А вам перепало что-то с фуршета? - спросила я у Иден в исполнении актрисы Саши Илвис.

- Нет, все мимо, - грустно ответила та. И тут же поправилась: - Но зато у нас очень интересная работа.

Организаторы не скупились на угощения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогуливаясь по ГЭС-2, я набрела на чудесное место, пространство для детей под названием «Ателье». Пространство небольшое, рассчитано всего на тридцать человек, но здесь разместились игровая площадка и великолепные мастерские, где есть все для занятий глиной, бумагой, тканью и деревом. Причем, когда я пришла, в мастерской уже сидела одна журналистка и пыталась сделать офорт.

- Мне показалось, это самое лучшее место в Доме Культуры! - заговорщическим шепотом сказала женщина.

Под чутким руководством сотрудника со сложным названием "фасилитатор" я слепила из глины подобие скульптуры Фишера и покрасила ее зеленой краской. Мне пообещали, что скульптуру обожгут в печи и я смогу забрать готовое изделие через три недели.

Если удастся прорваться сквозь плотную запись желающих посетить новое модное место - обязательно сделаю это и напишу, чем продолжается жизнь "ГЭС-2" и семейства Кэпвеллов

Главная задача нового Дома Культуры - формирование интереса к современной культуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Не современным искусством единым. Тем, кто не попадет в модное место - не стоит отчаиваться. Посмотреть, как работает фабрика по производству искусства - можно сквозь большие окна "ГЭС-2". А еще - можно оценить инфраструктуру. Здесь построили новую пешеходную зону от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, устроили консольные трибуны и даже лифты, а под мостом появилась комфортная зона для отдыха и встреч. Благоустроили участок Болотной набережной, примыкающий к Патриаршему мосту, здесь сделали спуск к воде для отдыха и прогулок.