Музей техники Вадима Задорожного открыл реконструкцию Битвы за Москву 1941 года

Музей техники Вадима Задорожного / Фото предоставлено организаторами мероприятия

В подмосковном Музее техники Вадима Задорожного в субботу, 4 декабря, открылась военно-историческая реконструкция "Отстоим Москву!", в которой воссоздаются события эпизода Битвы за Москву в 1941 году. Посмотреть на нее можно абсолютно бесплатно.

В работе приняли участие свыше 100 реконструкторов Москвы и Московской области. Для воссоздания они выбрали эпизод перехода советской армии в контрнаступление, который считается переломным моментом в Великой Отечественной войне.

"Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года – переломный момент Великой Отечественной войны, - рассказал директор музея Вадим Задорожный. - Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволят гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм".

В реконструкции задействовали технику из музейной коллекции, в том числе танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм и другие.

Временно исполняющий обязанности полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков подчеркнул, что с особым трепетом относится к военно-исторической реконструкции Битвы за Москву.

"Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, - наш священный долг", - подчеркнул Волков.

Организаторами мероприятия выступили Музей техники Вадима Задорожного, администрация Красногорска, ООД "Росрекон". Поддержку в воссоздании событий 80-летней давности оказавали Российское военно-историческое общество и киностудия "Военфильм".

Мероприятие проходит по адресу: Московская область, 4 км Ильинского шоссе, стр. 9. Музей принимает посетителей до 20:00 по московскому времени. В связи с мероприятием с 12:00 до 15:30 экскурсии 4 декабря не проводятся. Уточнить информацию можно по телефону 8(495)662-38-18.

Напомним, в битве за Москву, также известной как "Операция Тайфун", с 30 сентября 1941-го до 20 апреля 1942-го сражались более трех миллионов солдат и офицеров Советского Союза и Третьего рейха, из которых почти полтора миллиона погибли.

В ходе Калининской, Елецкой, Клинско-Солнечногорской, Тульской, Калужской наступательных операций мы смогли отодвинуть немцев на 100-250 км от Москвы. Вермахт вынужденно перешел к обороне.

Ценою огромных потерь был сорван немецкий план блицкрига. Война Германии с СССР перешла из "молниеносной" в затяжную. Она была более выгодной для Советского Союза — у нас было больше людей и ресурсов. А Гитлер был вынужден считаться с тем, что ему противостоит армия, которая как минимум не слабее вермахта.