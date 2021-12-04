Волонтёров «ЕвроХима» наградили премией #МЫВМЕСТЕ

Интересной получилась встреча молодёжи ЕвроХима с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Фото: Юрий ШАМИН

В столичном Манеже проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Это площадка, где волонтёры из разных регионов России обмениваются опытом и рассказывают об удачных идеях, а особо отличившиеся получают награды.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала ещё во время первой волны коронавируса. Сначала волонтеры объединялись, чтобы помочь нуждающимся с лекарствами, едой и бытовыми вещами. Но чем дальше, тем больше людей и организаций втягивались в процесс, и тем шире становились задачи.

Теперь добрыми делами занимаются не только отдельные добровольцы, но и целые компании. Например, в 2021 году, когда минерально-химической компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко исполнилось 20 лет, была реализована волонтёрская программа #20ДобрыхДелЕвроХим. Самые обычные работники компании вызвались быть волонтёрами, чтобы помогать больницам, школам. При поддержке оперативного штаба компании они проводили экологические, спортивные мероприятия, он-лайн проекты для молодежи во всех российских регионах, где работают предприятия «ЕвроХима», от Заполярья до Кавказа.

Артём Метелев (в центре вверху) и молодые специалисты ЕвроХима – лауреаты премии #МыВместе. Фото: Юрий ШАМИН

Президент Владимир Путин в своём благодарственном письме оценил достижения добровольцев «ЕвроХима»: «Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции».

Усилия волонтёров «ЕвроХима» отметили и организаторы форума #МЫВМЕСТЕ: сегодня Совет молодых специалистов компании наградили за активную реализацию практик корпоративного волонтёрства и программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах.

- Эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа, - заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, вручая диплом волонтёрам.

Добровольческие инициативы «ЕвроХима» отметили не только в Манеже – 1 декабря они стали лауреатами конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров».