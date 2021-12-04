Более 100 пассажиров, прилетевших в Домодедово из ЮАР, увезли на 14-дневный карантин

Из аэропорта Домодедово на двухнедельный карантин увезли пассажиров, вернувшихся из ЮАР и Намибии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из аэропорта Домодедово на двухнедельный карантин увезли более 100 пассажиров, вернувшихся сегодня утром из ЮАР и Намибии. В соцсетях некоторые из них сообщали, что людей несколько часов удерживали в одном из помещений. Затем появилась информация, что все должны будут проехать в обсерватор и пройти там карантин - это связано с обнаружением в ЮАР случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Насколько известно, некоторые пассажиры были категорически против, отказывались терять две недели на карантине.

- Людям на территории аэропорта делали экспресс-тесты на коронавирус. Тех, у кого результат был отрицательный, автобусами отправили в обсерватор, - рассказал сайту KP.RU один из сотрудников аэропорта «Домодедово». - Для этого был организован огороженный лентами проход. Пассажиры проходили по нему под присмотром полицейских к стоящим на улице автобусам. При этом с другими людьми на территории аэропорта они не пересекались.

Как ранее сообщала в интервью Радио «Комсомольская Правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова, со 2 декабря Россия ввела обязательный 14-дневный карантин для всех, прибывающих из ЮАР и имеющих с ней сухопутную границу стран. (Намибия также попадает в этот список - у двух стран более 850 км общей границы).

По информации KP.RU, все «африканские» пассажиры две ближайшие недели должны будут провести в пансионате «Восход» в окрестностях Сергиева Посада.

Среди отправленных на карантин оказалась ярославская писательница Юлия Демина.

«Везут в обсерватор на автобусе и машина сопровождения с мигалками, - написала женщина на своей страничке в соцсетях. - Сообщают, что селят в совдеповские комнаты по трое. На улицу выходить не разрешают».

В самом «Восходе» информацию об условиях размещения «карантинных» комментировать отказались.