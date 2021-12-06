Водитель такси расстрелял своего пассажира

В настоящее время водитель такси Сергей В.* задержан, с ним работают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткий случай произошел в ночь на воскресенье, 5 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде. Около 6 утра около одного из домов на Вокзальной площади был обнаружен сильно избитый мужчина. Им оказался 37-летний местный житель Иван К.* Скорая помощь срочно доставила мужчину в больницу с диагнозом: огнестрельное ранение грудной клетки, открытая черепно-мозговая травма, оскольчатый перелом лобной кости со смещением отростков, ушиб головного мозга. На теле мужчины были следы от нескольких выстрелов: непроникающие огнестрельные ранения шеи, живота и левого бедра.

Информацию о происшествии сразу передали в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам, был задержан напавший на Ивана - им оказался водитель такси, ранее подвозивший мужчину.

«За совершение данного преступления был задержан 42-летний Сергей В.* - водитель такси. Установлено, что Сергей ночью подвозил Ивана. Между водителем такси и пассажиром возник конфликт, в ходе которого водитель нанес потерпевшему 37-летнему Ивану К.* множественные травмы и ранения из огнестрельного оружия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время водитель такси Сергей В.* задержан, с ним работают следователи. Откуда у мужчины огнестрельное оружие, а также что стало причиной конфликта - предстоит выяснить следствию. Пострадавший Иван К.* в больнице, врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.