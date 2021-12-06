В центре имени Логинова в Москве откроют новый лечебно-диагностический комплекс

Для лечения пациентов с онкологией в Московском клиническом научно-практическом центре (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов строится новый лечебно-диагностический комплекс. Здание уже готово и в нем ведется первичная отделка.

«В корпусе завершаются фасадные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На сегодня готовность фасада и светопрозрачных конструкций - 90%. Помимо этого, завершаются работы по кровле. Активно ведутся отделочные работы по всем этажам».

По его словам, около корпуса проводится благоустройство. Одновременно строители практически полностью подготовили сети глубокого заложения.

ЧТО СТРОЯТ

Современное здание с подземным и техническим этажами спланировано специально для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи.

Внутри разместят около 800 видов медицинского оборудования. В комплекса откроют:

- 480 коек (из них: 422 койки – круглосуточный стационар, 38 коек ОРИТ, отделение кратковременного пребывания – 20 коек);

- 90 мест (дневной стационар терапевтический – 60 мест, дневной стационар химиотерапевтический – 30 мест);

- 18 операционных с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, 16 из которых в формате интеграции со всеми системами больницы.

КСТАТИ

В разработке концепции здания участвовали европейские архитекторы. Их опыт и наработки использованы в общей архитектуре здания, построении логистики пациентов и персонала и организации общественных пространств. В проекте применяются технологические решения по разделению потоков пациентов, персонала и материалов, которые не пересекаются между собой и друг с другом.