На Ozon начали продавать гигабайты и SMS для Tele2

Для абонентов Tele2 стала доступна новая услуга. Купить дополнительный интернет-трафик или пакеты SMS теперь можно на Ozon. Например, выбрали на маркетплейсе необходимые для дома товары, продукты, электронику или одежду, и вспомнили, что на телефоне заканчивается интернет. Не отвлекаясь на другие мобильные приложения, сразу на маркетплейсе, можно докупить необходимый трафик. Причем еще по более выгодной цене. Tele2 стала первым оператором, реализовавшим подобную услугу.

Чтобы приобрести дополнительный трафик, наберите в поиске «Пакет Tele2», выберите услугу, кликните на нужный объем и оплатите покупку. Если говорить об интернете, то абонентам доступны пакеты объемом от 1 ГБ до 1 ТБ. Что касается цены, то, к примеру, 500 ГБ обойдется в 500 рублей, а 1 ТБ будет стоить тысячу рублей. Срок действия варьируется от одного до трех месяцев в зависимости от объема. Варианты SMS пакетов – от 50 до 1000 сообщений. Для понимания, пакет из 50 сообщений обойдется в 20 рублей.

После оплаты покупателю придет промокод, активировать который нужно в личном кабинете мобильного оператора. Для этого заходите в меню «Промокоды» в «Настройках».

- Думаю, что эта услуга станет популярной и сделает онлайн-покупки еще более приятными и комфортными, - говорит Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2. – Россияне давно уже привыкли, что на маркетплейсах можно купить новую SIM-карту и подключить какой-либо тариф. Мы придумали, как сделать шопинг еще удобнее. Уверен, что в скором времени абоненты будут покупать на маркетплейсе интернет и сообщения точно также, как и любые другие привычные для дома товары.

- Мы запустили с Tele2 совместный проект, и теперь покупателям доступно еще большее количество услуг. Думаю, что пользователи по достоинству оценят возможность пополнять счет, одновременно делая другие покупки, - отметил Сергей Петушков, директор проекта «Услуги Ozon».