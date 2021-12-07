Бьет рекорды сталинских времен, пробки восемь баллов и спасительное метро: чем для Москвы обернулся снегопад 7 декабря 2021 года

Сегодня ожидается сильнейший снегопад с момента открытия метеорологической станции на ВДНХ в 1948-м году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смс сообщения, предупреждающие о сильном снегопаде с порывистым ветром, еще в понедельник, 6 декабря, получили миллионы москвичей. Тут же классические рекомендации: без особой надобности на улицу не выходить, от личного транспорта отказаться. Сбылось все написанное еще ночью, а под утро вторника, 7 декабря, Москву замело. По данным Гидрометцентра, сейчас снег идет по всех районах города и ближайшем Подмосковье.

20 ПРОЦЕНТОВ МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ОСАДКОВ

Правда, учитывая ситуацию, правильнее говорить не идет, а валит. Настолько мощного снежного потока столица не видела еще со сталинских времен. Так что готовьтесь – сугробы будут расти с рекордной скоростью.

- Сегодня ожидается сильнейший снегопад с момента открытия метеорологической станции на ВДНХ в 1948-м году. Спустя год в декабре 1849 осадкомеры зафиксировали 12,7 миллиметров снега в сутки. Это значение было рекордным за всю послевоенную историю метеонаблюдений. Но ожидается, что снегопад 7 декабря будет еще более продуктивным, - рассказал kp.ru Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

При этом морозов ждать не стоит, о всяком случае сегодня. По данным синоптиков, столбики термометров в Москве будут держаться около нуля, а кое-где днем поднимутся до 3 градусов тепла. Ожидается, что в течение дня выпадет до 20 процентов суточной нормы осадков. При этом самый сильный снегопад будет с 09.00 до 15.00.

ПРОБКИ И БУКСУЮЩИЕ ФУРЫ

Из-за снегопада и порывистого ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Первый удар взял на себя столичный транспортный комплекс. По данным Яндекс пробки, к 9 утра, 7 декабря загруженность дорог составила 8 баллов из 9 возможных. Ожидается что рекордные значения пробок будут достигнуты уже к обеденному часу пик. А пока лишний час вы потеряете на внешней стороне МКАД, а заторы на третьем транспортном кольце заставят преодолевать 3 километра за 50 минут. Не лучше дорожная ситуация почти на всех вылетных магистралях города.

- Водителям из-за сложных погодных условий стоит пользоваться общественным транспортом, - порекомендовали в столичной Госавтоинспекции. – Пешеходам необходимо носить одежду со светоотражающими элементами.

Еще накануне снегопада, поздно вечером, 6 декабря, пренебрежение этим правилом стоило жизни женщине-пешеходу на Ленинградском шоссе. Водитель «Форда» просто не заметил ее на заснеженной дороге. Москвичка погибла на месте до приезда медиков. Во вторник же водителям стоит быть особенно внимательными. Видимость даже в дневные часы составит всего 500 – 700 метров.

Тем временем метро и другой общественный транспорт столицы пока работают без перебоев.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

С последствиями снегопада уже вовсю борется коммунальные службы города. Еще накануне вечером в столице ввели режим повышенной готовности.

- Вся спецтехника и работники коммунальных служб переведены в усиленный режим. Особое внимание уделяется расчистке дорог к транспортным и социальным объектам. На крупных автострадах дежурят тягачи, - сообщили kp.ru в пресс-службе мэрии Москвы.

Особенно непросто на заснеженных дорогах Москвы приходится фурам. Из снежного плена вызволять их начали еще минувшей ночью. На помощь к грузовикам приходит дорожный патруль ЦОДД, который тоже переведен на усиленный режим работы.

На особый режим перешли и московские железнодорожники. Пока движение поездов, в том числе по МЦК и МЦД, идет без перебоев.

- Железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. В настоящее время на линии работает 20 единиц специальной техники – снегоуборочных, снегоочистительных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению, - сообщили «КП» в пресс-службе Московской железной дороги.

Кроме того, в уборке снега задействовано около 2 тысяч железнодорожников. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях.

- В условиях ухудшенной видимости переходить железнодорожные пути можно только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки, - напомнили москвичам правила безопасности столичные железнодорожники.

Но есть и те, кто снегу очень даже рад – это московские дети. Слабая минусовая температура сделал снег идеальным для лепки. Еще рано утром по пути в школы и детские сады ребятня лепила снежных баб. А родители тем временем запусти в социальных сетях очередной флешмоб: активно выставляют фото снежных произведений детей.

СНЕГ СОХРАНИТСЯ ДО ЧЕТВЕРГА

Отточить мастерство в лепке из снега жители столицы смогут не только сегодня. По данным синоптиков снегопад сохранится в Москве вплоть до четверга. При этом со среды значительно похолодает. Ночью столбик термометра опустится до -12 градусов. Что до снега, то в Гидрометцентре гарантируют: он не растает вплоть до весны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На МКАДЕ занесло в сугроб грузовик

В такую погоду неуправляемыми чаще всего становятся именно грузовые автомобили. Так, в одиннадцатом часу дня на 35 километре МКАД водитель грузовика чуть было не устроил массовое ДТП. Машина во время движения стала совершенно неуправляемой и ее занесло на обочину в сугроб. Другие участники движения чудом избежали столкновения. А вот грузовик пришлось спасать из снежного плена. Огромной пробки помогли избежать гаишники, которые быстро примчались к месту ЧП.

- Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь к водителю. Был остановлен другой большегруз, который сумел вытянуть автомобиль, застрявший в снегу. Таким образом удалось оперативно убрать машину с проезжей части, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Москвы.

В ТЕМУ

Такси ускользнуло в реку

Причиной этой аварии тоже стал снегопад. Утром 7 декабря на Бережковой набережной на заснеженной дороге занесло такси, которое протаранило другую легковушку, после чего вылетело на тротуар и, сбив ограждение упало в Москву- реку.

- В результате аварии пассажирка такси упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась, - рассказали «КП» в Департаменте по делам гражданской обороны и ЧС Москвы.

Машину из реки уже вытащили с помощью коммунальной техники.