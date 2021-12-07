В Москве мужчина подарил жене кота, а потом убил его

За содеянное на Шерзода завели уголовное дело за жестокое обращение с животными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

49-летняя Марина (имя изменено) — москвичка, 36-летний Шерзод (имя изменено) — приезжий из Узбекистана. Они познакомились около 12 лет назад и больше не смогли расстаться. С тех пор пара живёт вместе в Дмитровском районе столицы. Конечно за столько лет, как и у всех, между ними возникали разногласия и даже ссоры. Но Марине и Шерзоду удавалось мириться с недостатками друг друга и находить общий язык. После одной из ссор в мае этого года мужчина подарил жене котёнка, которого она давно хотела завести. Нового члена семьи назвали Ромашка. Питомец быстро рос, а отношения в семье становились всё более напряженными. Шерзод всё чаще стал налегать на спиртные напитки, и Марине это не нравилось. Обстановка накалялась, а ссоры становились всё серьёзнее.

Несколько дней назад после небольшой перепалки с мужем, Марина вышла на улицу, чтобы прогуляться и успокоиться. Шерзод остался в квартире. Женщины не было дома всего пару часов. Но вернувшись, она обнаружила дома ужасную картину: супруг сидел на кухне весь в крови, перед ним на полу стоял металлический бак, в котором лежала их мёртвая кошка. Марина не могла поверить своим глазам, она не понимала, за что Шерзод так жестоко поступил с её любимицей. Женщина позвонила в полицию. Вскоре в квартиру приехали оперативники.

— Был задержан 36-летний гражданин Узбекистана, его одежда и руки были в крови, в металлическом баке были обнаружены останки домашнего кота, хвост у которого отсутствовал. Что случилось объяснить не может, злоупотребляет спиртными напитками. Позже во время допроса задержанный сознался в том, что он умышленно с силой удерживал кота под струей горячей воды, пока животное не перестало подавать признаки жизни, от воздействия горячей воды кот скончался. — сообщил источник kp.ru

За содеянное на Шерзода завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. По делу ещё ведётся следствие.