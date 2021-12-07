«Стрелять буду. Это будет больно!»: В Москве задержали 18-летнего парня, который залез с оружием на территорию школы

У молодого человека изъяли пневматический пистолет и три складных ножа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В центре Москвы задержан 18-летний парень, который угрожал совершить нападение на школу. Сотрудники полиции задержали его, как только молодой человек перелез через забор.

Место действия: Мещанский район, проспект Мира, школа 1297. 18-летний Арсений П. несколько лет назад закончил эту же школу.

- Накануне молодой человек в переписке с бывшими одноклассниками поделился своими планами напасть на школу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Он сказал следующее: «Буду из пневматики стрелять. Это будет больно».

Друзья оказались людьми сознательными и сообщили педагогам. В момент, когда молодой человек перелезал через забор школы, на территории его уже ждали сотрудники полиции.

- У молодого человека изъяли пневматический пистолет и три складных ножа, - продолжает источник. - Что он хотел сделать и какая у него мотивация, задержанный толком не объясняет.

По данным KP.RU Арсений сейчас находится в изоляторе временного содержания при районном отделе полиции. В ближайшее время для его детального допроса приедет следователь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.