Москвичи в 2021 году чаще всего смотрели сериалы с рейтингом 18+

Кадр из фильма "Девятаев"

Онлайн-кинотеатр KION представил аналитику по итогам 2021 года. В пресс-службе площадки рассказали, какие фильмы чаще всего выбирали жители Москвы и Подмосковья. В подборку вошли художественные картины, документальное кино и сериалы.

— Из-за пандемии и перехода на удаленный форматом работы жители столичного региона активнее пользоваться онлайн-сервисами и просмотром контента из дома. Это сильно повлияло на индустрию: изменились предпочтения и форматы просмотра, появились новые темы и сюжеты, достойные экранизаций, — отметили в KION.

Топ-3 жанров, которые выбирали москвичи

• Остросюжетные детективы;

• гангстерские триллеры;

• мелодрамам о врачах.

Самые популярные сериалы

Номер один в разделе отечественных многосерийных фильмов — «Хрустальный» (18+). Криминальная драма, которую величают нашим «Настоящим детективом» — этот американский сериал стал законодателем жанра. В сериале рассказана история московского следователя, который вернулся на малую родину, в провинциальный городок, где пропадают дети. Несмотря на кажущуюся заезженность темы, авторам картины удались неожиданные сюжетные повороты. Затронута тема детских психотравм и талантливо показаны социально-политические реалии в России.

Следом идет эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+). Пикантная тема сексуального здоровья, о которой сейчас все чаще говорят в обществе, тут сочетается с историей врача Алены Липницкой. Своим клиентам и клиенткам она помогает вновь почувствовать удовольствие от жизни. Но Алена не просто сексолог, время от времени ей приходится принимать роль детектива, который разбирается в обстоятельствах личной жизни пациентов. И все бы ничего, но у женщины хватает и своих проблем.

На третьей строчке вновь криминальный детектив — «Коса» (18+). Место действия — крайняя точка России — Куршская коса в Калининградской области. Похоже, что спустя 20 лет сюда вернулся Жнец. Так оперативники назвали маньяка, который убил дюжину девушек и залег на дно. Теперь убийства вновь происходят. За дело берется обворожительная следователь Ева Кайдас в исполнении восходящей звезды телесериалов Линды Лапиньш.

Среди зарубежных сериалов в топе трагикомедия «Отчаянные домохозяйки» (16+), которая завершилась почти десять лет назад. Но видимо, из-за пандемии людям не хватает остроты в личной жизни и все восемь сезонов смотрят запоем. На втором месте скандинавский триллер «Мост» (16+). Последняя серия вышла три года назад, все четыре сезона доступны на KION. Закрывает тройку «Анатомия страсти» (16+). Сериал идет с 2005 года. В 2021-м неожиданно для многих вышел 18 сезон, хотя даже преданные фанаты думали, что шоу закроют.

Кадр из сериала "Хрустальный"

Топовые фильмы

Среди художественных картин жители московского региона чаще всего кликали на «Гнев человеческий» (18+) от Гая Ричи. Боевик с Джейсоном Стэйтемом — и этим все сказано. Высокие просмотры у нашей военной драмы «Девятаев» (16+), в которой режиссер Тимур Бекмамбетов снял «мажора» Павла Прилучного в нетипичном для актера амплуа.

В лидерах история про 90-е «Маша» (16+): олимпийки, пацанские разборки, обшарпанные подъезды и… джаз! Необычное сочетание от режиссера Анастасии Пальчиковой. Полюбилась зрителям спортивная драма про советскую и российскую лыжницу Елену Вяльбе «Белый снег» (6+).

Документальное кино

В 2021 году продолжается тренд на популярность неигрового кино. Если раньше к документалкам относились как к передачам, которые фоном идут на ТВ, то сейчас в онлайн-кинотеатрах они показывают неплохие результаты. Зрителей KION больше всего интересовала картина «Дуров» (16+) о создатели главной соцсети страны и мессенджера Telegram. Москвичи также чаще всего смотрели биографию шансонье «Вертинский. Одинокий странник» (12+) и ленту про академика Андрея Сахарова — разработчика водородной бомбы и при этом лауреате Нобелевской премии мира — «Сахаров. Две жизни» (16+).

Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр KION весной текущего года. Уже в первый год площадка выпустила около 30 премьер, которые были сняты по заказу сервиса. Зрителям доступна обширная подборка фильмов и сериалов, а также 180 телеканалов.