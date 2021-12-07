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Общество7 декабря 2021 14:20

В Москве открыли сразу десять новых станций метро

Корреспондент «КП» одним из первых протестировал новый маршрут Большой кольцевой линии
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
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На церемонии открытия новых станций мэр Москвы Сергей Собянин символически соединил новый маршрут подземки.

На церемонии открытия новых станций мэр Москвы Сергей Собянин символически соединил новый маршрут подземки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По поводу того, какими темпами развивается столичное метро, слагают уже анекдоты. Мол, сел в вагон на «Пушкинской», случайно уснул, глаза открыл - «Тула», поезд дальше не идёт.

И действительно. Ещё какое-то время - и будем ездить на малую родину на метро. За последние десять лет в Москве ввели 200 км линий (это примерно как расстояние до Рязани). И открыли 90 станций, треть из них - на Московском центральном кольце (МЦК). Эдак и названия скоро кончатся - придётся, как в Японии, присваивать номера (шутка).

А если серьёзно, то накануне в Москве открыли сразу десять новых станций метро. И это абсолютный рекорд. В истории столичной подземки с 1935 года (то есть с даты открытия первой линии) такого ещё не было, чтобы сразу десять, да в один день. Речь идёт об очередном отрезке Большой кольцевой линии (БКЛ), начиная от «Терехово» и заканчивая «Каховской» (общая протяжённость открытого маршрута - 20 км, а в целом через год длина БКЛ составит 71 км).

Накануне в Москве открыли сразу десять новых станций метро - это абсолютный рекорд.

Накануне в Москве открыли сразу десять новых станций метро - это абсолютный рекорд.

Фото: Иван МАКЕЕВ

БКЛ начали строить в 2011 году специально для того, чтобы разгрузить центральное кольцо (сейчас, чтобы с одной радиальной ветки перейти на другую, нам приходится пилить до кольцевой коричневой линии и дважды делать пересадку, с открытием БКЛ крюк делать будет не нужно - она соединит эти радиальные ветки на расстоянии 10 км от центрального кольца). В некоторых случаях время в пути сократится аж на тридцать-сорок минут.

Отрезок, который был открыт 7 декабря, свяжет шесть линий - Филёвскую, Арбатско-Покровскую, Калининскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую (это 11 районов с населением почти 1,5 млн человек). Многие из них, подсчитав время в пути, пересядут теперь с наземного транспорта на метро.

На новой станции "Новаторская" столичного метро.

На новой станции "Новаторская" столичного метро.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед тем, как спуститься на новый участок, Александр Плющев, житель Фили-Давыдкова, двигает дубовым пальцем по экрану смартфона и просит помочь.

- Братцы, мне до «Полежаевской» нужно.

Нехитрым путём - с помощью приложения «Метро Москвы» - становится ясно, что с открытием БКЛ маршрут Александра Ивановича сократится вдвое (и по времени, и по длине). К тому же не надо будет делать пересадок (через «Киевскую» и «Баррикадную»). На «Кунцевской» сел, на «Полежаевской» - через три станции - вышел.

Другой пример. Точнее, маршрут. «Рассказовка» - «Университет». 19 станций, 2 пересадки, 1 час 10 минут в пути. А если ехать через БКЛ? 8 станций, 2 пересадки, 35 минут в пути.

На моей оранжевой линии тоже появился переход на БКЛ (со станции «Калужская» на станцию «Воронцовская»). И это тоже очень сильно экономит время. Скажем, до Мичуринского проспекта мне приходилось добираться через Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии. Время в пути - 1 час 5 минут. А теперь 11 минут до «Калужской» и 15 минут до «Мичуринского проспекта». Почти втрое быстрее.

Оформление станции "Давыдково" посвящено всем профессионалам, служащим в рядах МЧС России.

Оформление станции "Давыдково" посвящено всем профессионалам, служащим в рядах МЧС России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник перед запуском нового отрезка в переходе от «Калужской» на новую станцию «Воронцовская» образовалась целая толпа. Народ буквально требовал запустить турникеты, хотя по ту сторону пропускных аппаратов ещё ходили рабочие в касках и, что называется, доделывали последние штрихи (убирали красно-белую ленту, выносили последний мусор, проверяли навигацию).

Три школьника попытались перелезть через ограждение. Но были настигнуты мужчиной в салатовом жилете.

Наконец, после официального открытия (с участием Президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина) «Воронцовская» начала свою работу. И первый пассажиропоток хлынул на платформу. На восток поедешь - на станцию «Зюзино» попадёшь (или на «Каховскую» - с переходом на серую ветку). Если на север - то там уже 13 станций (вплоть до «Савёловской» - с переходом на первый диаметр).

В запуске новых станций дистанционно принял участие президент Путин.

В запуске новых станций дистанционно принял участие президент Путин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Надо заметить, что оформлены новые станции не хуже Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Тут тебе и античная мозаика, и гранитные колонны, и китайский стиль, и 3D-потолок, и хай-тек с шахматным светильником на потолке. Народ в ожидании поезда ходит по новым станциям как по музею. Разглядывая стены, потолки, узоры и витражи. А не уткнувшись по привычке в смартфоны.

Окончательно Большая кольцевая линия замкнётся к концу 2022 года (или к началу 2023-го). С её станций можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на МЦД (Московские центральные диаметры) и 11 на линии железной дороги.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ