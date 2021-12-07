«Я выглянула в окно — все бегут. Потом стоят и плачут»: рассказ сотрудницы московского МФЦ, которая была на работе в момент перестрелки

Автомобили полиции и СК у здания МФЦ на юго-востоке столицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

7 декабря в центре госуслуг рядом с метро «Окская» 45-летний мужчина открыл огонь. Разрядил пистолетную обойму и пытался сбежать. Его догнал и задержал полицейский из отдела по вопросам миграции, который работает при МФЦ. За подвиг офицер будет представлен к награде.

В распоряжении kp.ru оказалась запись рассказа очевидицы перестрелки. Ее зовут Юлия:

— Я услышала хлопки. Думала, может что-то упала, — пытается справиться со слезами девушка. — Я посмотрела в окно — все выбегают из здания. Приехали сотрудники МВД. Рядом толпа людей, все плачут. Мальчика, который помогал постоянно МФЦ — убили (это 34-летний администратор офиса Владимир Шешенев — прим.ред.). Ранили сотрудницу-стажерку и десятилетнюю девочку. Убили охранника нашего.

Жертвами стрелка стали шесть человек. Убиты двое: охранник и администратор офиса госуслуг. В больницу увезли четверых. Среди раненых десятилетняя школьница. Состояние всех оценивается как тяжелое. Пострадавшие сейчас в операционной.

Жертвами стрелка стали шесть человек: двое убиты на месте, в больницу увезли четверых. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На напавшего завели два уголовных дела: за незаконный оборот оружия и убийство двух человек. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Но только в том случае, если медицинская экспертиза признает его вменяемым. Как ранее рассказывал сайт kp.ru, нападавший перед тем, как начать стрелять, делал неадекватные заявления.