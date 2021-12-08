За год в Москве привились от коронавируса более 5,7 миллиона человек

Столица заняла первое место среди европейских мегаполисов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Год назад Москва стала первым городом в мире, в котором стартовала бесплатная масштабная вакцинация от COVID-19. Сначала процедуру могли пройти работники различных отраслей. Затем такая возможность появилась и у москвичей старшего поколения, далее практически у всех горожан старше 18 лет. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, за это время привились более 5,7 миллиона человек. Повторную вакцинацию прошли свыше 680 тысяч жителей. Желающим получить защиту от опасной инфекции достаточно прийти в любой из действующих пунктов (см. ниже) на выбор - по записи в поликлинике или в порядке живой очереди в разных общественных местах. Все проходит быстро, удобно и безопасно. Своим опытом вакцинации поделились участники исследований и первые вакцинированные.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ТЩАТЕЛЬНО

Весной этого года москвичка Лилия Самарская стала одним из сотен добровольцев, кто решил испытать на себе действие нового препарата от коронавируса - «Спутник Лайт», который рекомендуется для ревакцинации.

- Я работала над «Спутником Лайт» и как медик-исследователь, и как непосредственный испытатель, - рассказала Лилия. - Мне было интересно посмотреть, как действует новая версия препарата, он однокомпонентный, то есть укол делаешь один раз. И потом в медицине без подобных клинических исследований не обойтись.

Известно, что прививку каждый переносит по-разному. Первые дни у Лилии ломило суставы, поднялась температура.

- Мне было немного неприятно, конечно, но потом самочувствие улучшилось, - говорит она. - О моем участии в испытании знали близкие, коллеги, знакомые. Некоторые говорили, мол, с ума сошла. Другие поддерживали, живо интересовались моими ощущениями.

Как и все добровольцы на «фронте» борьбы с ковидом, Лилия находилась под постоянным наблюдением врачей, сдавала в определенные дни кровь на антитела. Данные изучались дальше разработчиками вакцины.

- Вакцины от ковида разрабатываются нашими учеными тщательно, что вызывает доверие, - подтверждает Лилия. - Разумеется, ни один препарат не сможет дать стопроцентную гарантию от болезни. Но лучше провести профилактику, сделать прививку, позаботиться не только о своем здоровье, но и об окружающих людях.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАКЦИНА РАБОТАЕТ

Среди желающих сделать прививку «Спутником V» на старте массовой вакцинации в декабре прошлого года оказался Руслан Лексиков, методист одного из столичных учреждений.

- Человечество столкнулось с таким неожиданным явлением, опасным вирусом, какой у нас есть выход, кроме вакцинации? - говорит Руслан. - Хотя, не скрою, перед первой прививкой немного волновался. Спустя полдня после укола появились некоторые гриппоподобные признаки, словно начинаешь заболевать. Насморка не было, чувствовал повышение температуры и ломоту в суставах. Но сбивать небольшой жар не стал, лег спать. А наутро проснулся, словно ничего не было.

Многих после прививки беспокоит боль в руке в месте укола. Но врачи заранее объяснили Руслану, что такие ощущения в целом считаются нормальной реакцией организма на повреждение тканей от введения иглы.

- Может быть, игла попала в маленький сосуд, получилась гематома, которая и болит, как синяк, - рассуждает москвич. - Препарат не может сразу рассосаться, нужно некоторое время, многое зависит и от конкретного организма. У меня боль держалась после первого укола пять дней, после второго - около двух дней. Но не в этом же проблема, что болит рука. Гораздо хуже подцепить вирус.

Руслан не понаслышке знает, какая страшная беда - коронавирус. От этой инфекции скончался его папа, глава семьи Лексиковых.

- Те, кто переболел, потом идут вакцинироваться, потому что не хотят опять пережить этот ужас, - говорит Руслан. - Всем, кто еще сомневается, делать прививку или нет, хочу сказать, не надо играть в рулетку. Тем более когда у нас есть возможность бесплатно получить препарат. Наше государство и город предприняли серьезные меры против вируса в короткие сроки, и не нужно этим пренебрегать.

Напомним, Москва заняла первое место среди европейских мегаполисов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону. Такого результата удалось достичь в том числе и благодаря постоянному увеличению количества пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации.

ВАЖНО!

«Выбираю жизнь!»

Одним из приоритетов прививочной кампании в дни пандемии стала вакцинация людей старшего поколения. Всего в Москве хотя бы один компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек старше 60 лет. Пожилым людям, обеспечившим себе защиту от ковида, дарят наборы здоровья со всем необходимым для хорошего самочувствия. При желании можно выбрать денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Но, конечно, главное - это не подарки и не выплаты.

- Очень жить хочется! - говорит пенсионерка Надежда Константиновна Рослова (72 года). - У нас большая семья из 16 человек - дети, внуки, правнуки, невестки, зять. Хочется всех видеть, со всеми общаться.

Москвичка в числе первых сделала прививку «Спутником V», затем уже в этом году ревакцинировалась «Спутником Лайт».

- После процедуры чувствовала себя хорошо, будто и не делала никаких уколов, - вспоминает Надежда Константиновна. - Только немного место введения препарата покраснело. Обычно мы всей семьей делаем прививки от гриппа. Малыши у нас тоже проходят положенную вакцинацию по календарю прививок. Поэтому сомнений, вакцинироваться ли, у нас и сейчас не было. Это обдуманное решение. Я не понимаю людей, которые еще не защитились от вируса. Ведь речь идет не только о личном здоровье, но и о безопасности окружающих. Если хотите жить, радоваться своим детям, внукам и правнукам, задумайтесь об этом и сделайте прививку.