Под Москвой задержали киллера через 21 год после убийства

Примечательно, что после допроса и получения признательных показаний в заказном убийство, полицейские отпустили мужчину под подписку о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокая расправа произошла весной 2000 года в Москве. Тогда в подъезде одного из домов на улице Дубнинская неизвестный подкараулил свою жертву - столичного бизнесмена Ивана К.* Когда мужчина зашёл в подъезд, киллер выстрелил в него 5 раз, после чего скрылся с места. У следователей было слишком мало улик, поиски преступника затянулись.

Спустя 21 год оперативники наконец-то напали на след убийцы. Оказалось, что большую часть жизни киллер провёл в местах лишения свободы за аналогичные преступления. В 2005 году мужчина был осужден на 21 год лишения свободы за бандитизм, разбой и убийство.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в подмосковном посёлке Марфино был установлен и задержан ранее судимый 44-летний Сергей В.* Мужчина отпираться не стал и дал признательные показания по совершенному им заказному убийству на улице Дубнинская в марте 2000 года», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

В ходе допроса задержанный киллер рассказал оперативникам, что убийство было заказным. Сергей получил 2000$ за расправу над бизнесменом. Подкараулив свою жертву, киллер выпустил в мужчину 5 руль из пистолета с глушителем, после чего выбежал из подъезда, где сел в ожидавшее его авто и скрылся. Заказчик убийства в настоящий момент устанавливается.

Примечательно, что после допроса и получения признательных показаний в заказном убийство, полицейские отпустили мужчину под подписку о невыезде. Ему предъявлены обвинения по пунктам «Ж» и «З» части 2 статьи 105 УК РФ - Убийство из корыстных побуждений, по найму, совершенное по предварительному сговору.