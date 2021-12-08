В Одинцово курьер напал на мужчину с ребенком после сделанного замечания о парковке

Мужчина сделал несколько фотографий автомобиля и напавшего на него курьера

В полицию обратился житель подмосковного Одинцово Сергей В.* Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой нападения водителя одного из сервисов по доставке. Происшествие случилось еще 18 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. В тот вечер Сергей закончил работу и поехал за 7-летней дочкой Ксюшей* в детский сад. Мужчина забрал ребенка и решил вместе с ней прогуляться до дома, идти было недалеко. Папа с дочкой прошли всего несколько метров, когда впереди заметили большую машину сервиса, водитель которой заехал на тротуар и решил припарковаться прямо посреди пешеходной дорожки.

Сергей подошел ближе к автомобилю, сделал замечание водителю и попросил убрать авто, однако в ответ услышал отказ в грубой форме.

«Мы с дочкой подошли ближе к автомобилю. Я окликнул водителя, сказал, что он перегородил весь тротуар и теперь тут никак не пройти. Показал ему, что рядом есть свободные парковочные места, попросил переставить машину. В ответ водитель меня послал. Я попросил его снова, стал объяснять, что здесь ходит много людей: гуляют мамы с колясками, родители с детьми идут из детского сада, который за углом. Но водитель никак не отреагировал и в грубой форме отказался переставлять авто», - рассказал KP.RU Сергей.

Мужчина решил не связываться с агрессивным водителем и, взяв дочку за руку, попытался протиснуться рядом с припаркованным на тротуаре авто. Места было настолько мало, что Сергей задел курткой автомобиль. Водитель, наблюдавший за действиями мужчины из салона, внезапно выскочил на улицу. Разъяренный курьер подбежал к мужчине с ребенком и сильно ударил Сергея по голове. Сергей оттолкнул агрессивного курьера в сторону и загородил собой дочку. Курьер выкрикивал оскорбления и угрожал избить мужчину, если тот сейчас же не уйдет.

«Я не стал ввязываться в драку, переживал за дочь - она очень испугалась. Водитель был в два раза больше меня, вдруг бы он и ребенка стал избивать. Курьер продолжал на меня кричать и оскорблять, угрожал избить, если я сейчас же не уйду. Это заметили другие прохожие. К нам подошла женщина с двумя детьми, которая стала кричать на курьера и требовать, чтобы он прекратил меня избивать и убрал машину. Водитель прыгнул за руль и сразу же переставил машину на обычную парковку, которая все это время была свободна. Больше он из авто не выходил», - поделился подробностями нападения Сергей.

Мужчина сделал несколько фотографий автомобиля и напавшего на него курьера. Добравшись с дочкой домой, Сергей обратился в полицию, где написал заявление по факту нападения. Также пострадавший написал в техническую поддержку сервиса, где сообщил о случившемся инциденте. Там Сергею обещали разобраться в сложившейся ситуации, однако до сих пор не связались с потерпевшим и не сообщили о результатах проверки. Был ли уволен агрессивный водитель - в настоящее время неизвестно.