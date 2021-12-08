В больнице в Коммунарке откроют новый амбулаторный корпус

Больница в Коммунарке рассчитана для плановой и экстренной помощи жителям Новой Москвы, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других округов и районов столицы. Фото: Варданян Анастасия

В столице завершается строительство амбулаторного корпуса для больницы в Коммунарке. Напомним, дополнительные здания в огромном медицинском комплексе открываются постепенно, начиная с 2017 года.

«Готовность амбулаторного корпуса составляет 99 %, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальной стадии завоз и расстановка медоборудования и мебели, оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Всего здесь предусмотрено 5055 единиц медицинского оборудования и мебели».

По его словам, больница в Коммунарке рассчитана для плановой и экстренной помощи жителям Новой Москвы, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других округов и районов столицы.

«Пациенты смогут получить полный спектр услуг — диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь — практически по всем профилям медицинской помощи, - добавил Рафик Загрутдинов. - Возведение больницы началось в январе 2017 года и проходит в несколько этапов. В декабре 2019 года завершили строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин, медцентр в Коммунарке – самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую мы возводили с нуля в чистом поле».

КОНКРЕТНО

Общая площадь восьмиэтажного здания - 8 345 квадратных метров.

В корпусе разместятся:

- лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией - ОФЭКТ);

- консультативно - диагностическое отделение;

- дневной стационар различного профиля (терапия, хирургия, онкология);

- больничный медицинский архив (единый на весь медицинский комплекс);

- отделение амбулаторного гемодиализа (на 16 процедурных мест);

- административно-хозяйственный блок.