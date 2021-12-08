«ЕвроХим» принял участие в «Женевских чтениях»

В Женеве завершились первые «Женевские чтения». Участники конференции, организованной Постоянным представительством России при отделении ООН в Женеве и благотворительным фондом «Культурные сезоны», обсудили лучшие практики российских регионов по интеграции Целей устойчивого развития в местные социально значимые инициативы, направления и ключевые тренды корпоративных социальных программ. Ведущим на конференции выступила президент фонда «Культурные сезоны» Эльмира Щербакова.

С докладами о практиках и методике достижения Целей устойчивого развития в российских регионах выступили управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. Вниманию экспертного сообщества, в которое вошли депутаты Госдумы России, представители Европейской экономической комиссии ООН, Общественной палаты РФ, федеральных и региональных органов власти, были представлены примеры реализации корпоративных программ и деятельности в сфере устойчивого развития.

Компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко «ЕвроХим» представила свои социальные проекты брендирования городов присутствия «Ковдор – столица Гипербореи» и «Котельниково – земля героев». Проекты реализуются в Мурманской и Волгоградской областях соответственно. Также экспертам презентовали волонтёрскую программу #20ДобрыхДелЕвроХима, реализованную в год 20-летия компании и уже ставшую лауреатом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» и премии гражданского форума #МыВместе.

Кроме того, с докладами выступили представители других крупных производственных компаний – Coca-Cola, Philip Morris, Sivil BioScience. Участники «Женевских чтений» обсудили практики корпоративного волонтёрства, успешные форматы партнёрства бизнеса, государственной власти и некоммерческого сектора.

«Проводимые впервые «Женевские чтения» станут регулярными, это будет основа новой экспертной платформы многостороннего сотрудничества по достижению Целей устойчивого развития», - отметила генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.