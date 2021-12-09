Рублевские разводы и разводки: «Бывший муж разделил дом кирпичной стеной, а потом мой адвокат потребовал за работу 5,5 млн долларов»

Маргарита Цвитненко одна воспитывает ребенка-инвалида - из семьи ее экс-супруг-миллиардер ушел ради солистки группы Hi-Fi Фото: Личный архив

Это даже в чем-то символично - на поселке, в котором стоит этот «особняк раздора», заканчивается знаменитая Рублевка, Рублево-Успенское шоссе. Дорогая в какой-то момент становится совсем узкой и упирается в тупик. Приехали.

Маргарита Цвитненко - эффектная блондинка в пуховике с натуральным мехом - встречает нас у ворот. А за ними распахивается огромная территория (75 соток!) с шикарным трехэтажным особняком (около 1000 «квадратов») в высоченных соснах. Дом облицован натуральным камнем, а балконы и веранды построены из мощных дубовых балок. Короче, картинка из журнала про благополучную жизнь небожителей. Правда, в глаза сразу же бросается странное - от самых ворот участок разрезан еще одним забором, из листового металла, и этот забор впивается в виллу ровно по центру. По широким ступеням поднимаемся в особняк, а внутри то же - прямо по начерченной забором линии коридор внутри дома заложен кирпичами. И вообще, изнутри этот замок сейчас больше похож на заброшку - всюду разбросаны какие-то коробки, на полу слой пыли. И холодрыга - почище, чем на улице!

Эхо долгой войны за дом и наследство в несколько миллиардов рублей.

Это даже в чем-то символично - на поселке, в котором стоит этот «особняк раздора», заканчивается знаменитая Рублевка, Рублево-Успенское шоссе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПО ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

На Рублевке, конечно, разводы между супругами частое явление. Но этот - особенный.

В отличие от многих других семей миллиардеры Сергей и Маргарита (ему сейчас 57 лет, ей - 50) поженились во времена, когда никакого супербизнеса у Цвитненко не было. Но десять лет назад мужчина бросил Маргариту с ребенком-инвалидом на руках и ушел к солистке группы Hi-Fi, гремевшей в 2000-х. И вот уже много лет вокруг совместно нажитого имущества двух бывших супругов разворачиваются такие страсти, что хоть сериал для HBO снимай - про суровый и скользкий мир большого бизнеса, рейдерские захваты, предательства и махинации.

О семействе Цвитненко много писали в 2016-м. Тогда как раз возводилась та самая стена в доме. А Маргарита стала, пожалуй, первой дамой из высшего света, которая рассказывала и показывала журналистам, как оно бывает в жизни рублевых миллиардеров.

Бывшие супруги на много лет погрязли в судах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По решению суда этот дом был разделен пополам, - объясняет Цвитненко. - Но Сергей еще до этого вывез из него весь антиквариат - старинную мебель, гобелены, картины. А однажды пришли строители и стали быстренько строить прямо внутри дома стену. Так он отрезал нас с детьми от лестницы, ведущей в наши комнаты на втором этаже. Более того, там наверху оказалась замурована моя подруга. Мы ей еду передавали на каких-то веревочках… Вызвали участкового, но тот ничего не мог сделать. Вызвали МЧС. Все, что они могли - оставили нам семиметровую пожарную лестницу, чтобы мы по ней забирались на балкон. И мы с Антошей так лазили какое-то время.

В глаза сразу же бросается странное - от самых ворот участок разрезан еще одним забором, из листового металла, и этот забор впивается в виллу ровно по центру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Антоша - общий сын экс-супругов, ему 17 лет, инвалид детства. У парня задержка психомоторного и речевого развития.

- Сергей добивался, чтобы мы покинули дом. Отключил все коммуникации - свет, воду, отопление. А куда мы пойдем? Свою квартиру в Москве я продала давным-давно, когда у мужа были проблемы с бизнесом и нужно было закрывать его долги. С тех же денег к нам все богатство и пришло… А сейчас пришлось снимать другой дом.

По широким ступеням поднимаемся в особняк, а внутри то же - прямо по начерченной забором линии коридор внутри дома заложен кирпичами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕВОЧКА-МАЖОРКА ИЗ ВНЕШТОРГА

В современных российских сериалах про принцев на белых конях много лет пересказывается сюжет, заложенный еще мексиканской сагой «Богатые тоже плачут». Жила-была умница-красавица из бедной семьи. И вдруг ее встретил красивый и благородный олигарх. И они полюбили друг друга. И в 115-й серии поженились. В реальной жизни богатый папик просто берет под свое крыло смазливую девушку, которая изначально понимает правила будущей игры. У Цвитненко было иначе.

- На момент нашего знакомства я была гораздо выше по положению, чем Сергей, - уверяет Маргарита. - У меня папа директор завода. В конце 80-х я отучилась в техникуме и устроилась бухгалтером в подразделение Внешторга. Сама себя обеспечивала. По тем, советским деньгам - 200 рублей в месяц плюс каждый квартал нам давали премию для покупки дефицитных товаров в валютных магазинах. А в 1991-м мы с коллегами поехали отдыхать в бывший дом отдыха ЦК. Сергей тоже там был. С любовницей. Он только-только уволился из армии - был старшим лейтенантом, служил в Казахстане. Они с другом устроились брокерами на биржу. Мы познакомились в доме отдыха. А потом эти ребята позвали мою подругу в гости. И она меня уговаривала поехать. А я не хотела. Я - столичная девочка, а тут зовут на какую-то съемную квартиру куда-то в Химки…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем не менее Маргарита все-таки поехала. И со второго взгляда, говорит, по уши влюбилась в Сергея Цвитненко, который был на семь лет старше.

- Вы б видели ту его съемную квартиру! Мы - балованные девочки из Внешторга, а тут не пойми что в пятиэтажке без лифта с ободранными обоями. Но я влюбилась. И осталась в той ужасной квартире. Через два года мы поженились. Сергей тогда уже, как я узнала позже, занимался фальшивыми чеченскими авизовками.

ПОЛГОДА В БЕГАХ

Фальшивые авизо - одна из самых грандиозных финансовых афер начала 90-х. Кто-то в свое время нашел брешь в советской банковской системе, которая позволяла воровать миллиардами рублей. Суть махинации была до безобразия проста. Подкупленный сотрудник расчетно-кассового центра (РКЦ) отправлял в такой же РКЦ в другом регионе платежку: на счет такой-то фирмы нужно перевести столько-то миллионов. Деньги переводились. Представитель «фирмы» брал в банке наличные и скрывался. Считается, что большая часть таких денег перевозилась в Чечню. Ущерб государства за 1991-94 годы оценивают в 1 трлн рублей.

- Сергей с другом открыл фирму, через которую они прогоняли эти фальшивые авизо. На них завели уголовное дело. Сергей полгода был в бегах, прятался у отца на Украине. Это уже после свадьбы было. У меня на руках грудной ребенок, а за мной милиция следит!

На Рублевке, конечно, разводы между супругами частое явление. Но этот - особенный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- И у вас не возникало желания уйти от него?!

- А куда? У нас с ним только-только дочка родилась. И еще у меня к Сергею долгие годы, несмотря на все его «фокусы» была какая-то благодарность, что ли. Когда мы познакомились, умерла моя мама. А мне всего 20 лет! И Сергей тогда меня сильно поддержал. И я это на всю жизнь запомнила. Вообще, любовь - странная штука. Ты как будто вообще ничего плохого за человеком не замечаешь…

По словам Маргариты, Сергей в итоге все-таки был задержан, но спустя несколько дней вернулся домой, уголовное дело закрыли.

БИЗНЕС НА ПРИВАТИЗАЦИИ И ЛЮБОВНИЦА ИЗ ШОУ-БИЗА

Основные активы семьи на момент громкого развода - деловой центр в Хамовниках (по словам Маргариты, только эти 4500 квадратных метров приносили на аренде до 6,5 млн рублей в месяц), большая складская база в Подмосковье. Причем в фирме ТСМК, которая управляла всем этим, у Маргариты было 50% акций.

- На какие деньги вы все это купили?

- А мы еще в 90-х, после приватизации, начали скупать акции у бывших пенсионеров советской организации «Трансстроймаш». Так и собрали контрольный пакет. Дальше - больше. Деловой центр раньше был административным зданием этой компании. Мы сделали ремонт, надстроили мансарду и стали сдавать его в аренду. Так как акции на первом этапе мы покупали на деньги от продажи моей московской квартиры, я стала акционером.

Сергей Цвитненко фактически ушел из семьи в 2010-м. Через год подал на развод. По словам Маргариты, на тот момент любовницей миллиардера была солистка группы Hi-Fi Оксана Олешко (к слову сказать, бывшая жена солиста группы «На-На» Владимира Левкина). На Олешко Цвитненко так в итоге не женился, зато стал отцом ее сына Платона, которого теперь воспитывает другой бизнесмен.

- Я всегда знала, что Сергей гуляет. Догадывалась. Но прощала…

ОТ ЦИФР КРУГОМ ГОЛОВА

Как бы то ни было, когда случился развод, было что делить. От цифр, которыми сыплет Маргарита, голова кружится.

- У Сергея Цвитненко я отсудила 1,5 миллиарда рублей. Это деньги, которые у него на момент развода были на счетах. Но получить их я не могу, потому что я только третья в очереди. Когда Сергей понял, что будет большой раздел, он вдруг стал банкротом. Компания его друга предъявила финансовые претензии, которые Сергей якобы не смог погасить. Его имущество уходит за долги, но через подставных людей он заново все это покупает. Например, он через аффилированных лиц продолжает владеть большим складом, с которого получает стабильный доход. Он даже вот этот наш большой дом пытался вывести из-под раздела - якобы деньги на строительство, несколько миллионов долларов, ему занимала мама-пенсионерка. Но суд в эту версию не поверил.

Бывшие супруги на много лет погрязли в судах. «Оставил квартиру жене и детям, ушел с одним чемоданом», - это все-таки из жизни людей более низких сословий. Смертный бой шел за каждый актив.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В 2016 году случилась эта история со стеной в доме. Я была в шоке от такой подлости. И тут вокруг меня появились «заботливые люди» - теперь уже бывшая подруга со своим гражданским мужем. Этот мужчина убеждал, что мне грозит серьезная опасность, потому что я, одинокая и слабая женщина, оказалась наследницей огромного богатства. До этого на меня было совершено нападение - у ресторана в центре Москвы неизвестный ударил меня в голову бейсбольной битой. Я попала в больницу, писала заявление в полицию, но нападавшего не нашли. Так вот муж подруги мне говорил: «Ты хочешь, чтоб тебя и твоих детей убили? Тебе нужна помощь настоящих профессионалов. Я знаю людей, которые могут тебе помочь грамотно продать твою долю и отведут риски». И привел меня в инвестиционную компанию «Сотби». Они вокруг меня так порхали, все мозги мне запудрили…

По словам Цвитненко, руководители «Сотби» предложили: вы сделаете нас управляющими своим имуществом, которое мы начнем реализовывать и защищать. Все это будет записано на человека, которого никакие бандиты не достанут, потому что он прописан в Челябинске, но по факту все время живет в США. Он для подписания документов прилетит в Москву и снова улетит, став недосягаемым… (К слову, по версии сайта программы Андрея Караулова «Момент Истины» «Сотби» может быть связана с рейдерскими захватами различных компаний, - Авт.).

- И вы в это реально поверили?

- Я была напугана! У меня оказался такой капитал, за который запросто убить могут. Ну и они, конечно, меня постоянно накручивали. В итоге за несколько лет они продали оставшиеся мне после развода дома (помимо того, что на Рублевке) и участки - за бесценок, как я считаю.

БОГАТЫЙ БАНКРОТ

А в 2017 году на Маргариту свалилось еще одно несчастье. В суд на нее подал ее же адвокат Константин Миронов, который с 2010-го представлял интересы женщины в процессах по разделу имущества.

- Он заявил документы, якобы я должна ему за работу 5,5 млн долларов. Я не понимала, как так вышло. Он же получал деньги через компанию «Сотби», в которую я его когда-то сама привела. Оказалось, речь идет о документах, которые я подписала в 2014 году. И я вспомнила. Он тогда приехал ко мне в два часа ночи с большой стопкой бумаг, которые нужно было срочно подписать, потому что на утро было судебное заседание. Торопил. Даже вчитаться мне не дал.

Женщина уверяет, что она собиралась писать заявление о мошенничестве, но руководители «Сотби» убедили ее, что дело проигрышное и с Мироновым нужно договариваться.

- Переговоры вели они. Миронов согласился на 20 млн рублей, которые я должна ему выплачивать по мере реализации имущества. К концу прошлого года я вернула адвокату около 12 млн рублей. Но Миронов несколько месяцев назад снова пошел в суд и потребовал полного возврата оставшегося долга.

Маргарита Цвитненко показывает документы. В иске, поданном ее бывшим адвокатом в районный суд, фигурировала цифра в 4 млн рублей, а в арбитражном - уже 10,5 миллионов.

- На что вы живете сейчас?

- У дочери - ей сейчас 28 лет - есть свое маркетинговое агентство. Я ей помогаю. На жизнь более-менее хватает.

- Ваш муж алименты несовершеннолетнему сыну платит?

- Только когда ему выехать за границу нужно, погашает алименты за несколько месяцев. Он же банкрот. Официальные доходы у него минимальные. По 7,5 тысяч рублей в месяц на содержание сына платит.