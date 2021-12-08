Арктическое вторжение в Москве: Морозы усилятся до -19 градусов

Похолодание началось уже в среду Фото: Иван МАКЕЕВ

Декабрь 2021 продолжает всячески выражать свое пренебрежение к теории глобального потепления. После сильного снегопада сугробы в столице выросли до 16 – 23 см (в зависимости от района), а в Подмосковье – даже до 25 см. Больше всего снега сейчас в Тушине и Измайлове, а также в Коломне. Это реально много для первой декады зимы. Максимальная высота снежного покрова для 8 декабря зафиксирована в 1980 году – 27 см. Так что 2021-й год чуть-чуть не дотягивает до рекорда. И теперь синоптики уже совершенно точно увернны: этот снег не растает до весны. Его слишком много, чтобы растопить, нужна мощная и долгая оттепель – а ее в прогнозах и близко нет, все наоборот.

Следующим аргументом зимы станут морозы:

- Похолодание началось уже в среду, 8 декабря. Грядущей ночью в Москве -10...-12 градусов, по области до -15, и такая же температура днем в четверг, - рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Самой морозной будет ночь на пятницу, 10 декабря: в мегаполисе до -15...-17 градусов, в Подмосковье до -19. Днем в пятницу -11...-13 градусов, по области до -14. Конечно, это не рекордная стужа. Но – первые серьезные холода наступившей зимы. По сравнению с климатическими нормами температура на 8 – 9 градусов ниже, чем положено в этих числах.

Причину похолодания объясняют специалисты центра “Фобос”: виновато арктическое вторжение. Ненастный циклон, заваливший Москву снегом, ушел на восток, и на его место поступает морозный воздух из Арктики.

- Холода быстро отступят: уже в понедельник, 12 декабря, ночью не ниже -11 градусов, в Подмосковье до -14, днем -1...-6. Во вторник, 13 декабря, ночью до -7, днем -1...-6, - продолжает Татьяна Позднякова. — Не исключено, что к концу следующей недеди, 16 – 17 декабря, будет и плюсовая температура. Но опять же ненадолго. Такие колебания температуры будут продолжаться до конца декабря.