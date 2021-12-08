Барабанщика Чиж & Co ограбили после концерта в Москве

Несколько дней назад в полицию обратился 41-летний Денис Василевский, музыкант, ударник известной российской рок-группы Чиж & Co. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько дней назад в полицию обратился 41-летний Денис Василевский, музыкант, ударник известной российской рок-группы Чиж & Co. Артист сообщил оперативникам, что стал жертвой ограбления. По словам Дениса, вечером он был в московском клубе 16 тонн. В тот день в клубе проходил концерт Найка Борзова. После мероприятия Денис с товарищем решили продолжить хороший вечер и засиделись в заведении почти до утра.

Примерно в 4.30 утра музыкант вместе с другом вышли из клуба и направились в сторону остановки. У Дениса с собой был музыкальный кофр (специальный ящик для музыкальных инструментов) с концертным оборудованием. К мужчинам подъехал автомобиль, водитель которого предложил отвезти друзей по домам. Товарищ музыканта ехать отказался, но решил отправить подвыпившего Дениса домой. Мужчина усадил артиста на переднее сидение, а его вещи сложил в багажник автомобиля. В поездке барабанщику Денису Олеговичу совсем поплохело, алкоголь ударил в голову и дальнейшую дорогу и то, как он добрался до своей квартиры - музыкант помнит с трудом.

Проснувшись утром, Денис Василевский обнаружил, что пропали его вещи, а также телефон и крупная сумма денег. Музыкант сразу обратился за помощью в полицию.

«В полицию поступило заявление от 41-летнего музыканта Дениса Василевского. Мужчина сообщил, что неизвестный водитель похитил его личные вещи, а именно: музыкальный кофр, в котором находились две педали для бас-барабана, барабанные палочки, чехол с наушниками и чехол с удлинителем. Также у мужчины пропал его мобильный телефон iPhone 11 и наличные деньги - 1000 $ США. В общей сложности потерпевшему причинен ущерб на сумму 345 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

К счастью, Денис с другом смогли вспомнить модель и часть госномера автомобиля, который в ту ночь подвозил музыканта домой. В настоящий момент авто выставлено в розыск, полиция ищет водителя-вора, обокравшего барабанщика известной рок-группы Чиж & Co.