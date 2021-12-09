Спорткомплекс для волейбольной школы «Ника» построят в 2022 году

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Школа олимпийского резерва №65 «Ника» в Текстильщиках известна как одна из ведущих волейбольных школ Москвы. В скором времени для неё построят спортивный комплекс.

«Специалисты приступили к устройству кровли, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, завершаются работы по наружным инженерным сетям. В активной фазе сборка внутренних перегородок. В ближайшее время планируем приступить к монтажу вентиляционных приточно-вытяжных установок. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год».

По его словам, сейчас занятия для воспитанников «Ники» проводят в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы, поскольку у школы нет собственного здания.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - сказал Рафик Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих».

КОНКРЕТНО

Спортивный комплекс разместится на Волжском бульваре, владение 8. Его площадь - более 7500 квадратных метров.

В здании для посетителей появятся:

- игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на 3 площадки с трибунами на 300 человек;

- тренажерный зал;

- бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров.

Во время соревнований три тренировочные площадки можно превратить в одну. При этом планировка здания позволяет разделить спортивные потоки.

Фасад сделан по технологии каркасно-обшивных стен и украшен алюминиевыми панелями с перфорацией и керамическими плитами. В залах и в других местах внутри спорткомплекса в солнечные дни будет много света. Для этого используют витражное остекление.