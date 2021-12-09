На бывшем заводе «Серп и Молот» благоустроят площадку около военного памятника-мемориала

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что скульптурный комплекс озеленят и украсят вечерней подсветкой. Фото: mos.ru

Новые дома по программе реновации строятся в столице в том числе и в бывших промзонах. Один из таких жилых кварталов скоро появится на месте ранее закрытого завода «Серп и Молот».

«По проекту здесь сохранится памятник-мемориал заводчанам-участникам Великой Отечественной войны, который находится на улице Золоторожский Вал, владение 11/15, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На участке пройдет благоустройство с созданием пешеходных дорожек, дополнительным озеленением и освещением. Порядок наведут после окончания строительства жилых корпусов ориентировочно в четвертом квартале 2023 года».

Напомним, мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 г. г.» был установлен в 1966 году на деньги сотрудников завода в честь 321 погибшего работника завода «Серп и Молот» во время Великой Отечественной Войны. Мемориальный комплекс состоит из стелы, вокруг которой расположены памятные доски.

«Концепция благоустройства уже готова, - добавил Рафик Загрутдинов. - Здесь высадят деревья, которые визуально отделят мемориал от жилого квартала, поставят скамейки, разобьют яблоневый мини-сад и вымостят променад. Самые важные детали памятника выделят с помощью индивидуально подобранной оптики и освещения».

КОНКРЕТНО

Во время благоустройства:

- поставят грунтовые светильники с широкой оптикой для освещения заднего фона памятника;

- подключат акцентные светильники с овальной оптикой для освещения годов Великой Отечественной Войны, списка имен, а также скульптур и венка;

- встроят в бетонные элементы сада светильники в виде свечей памяти, которые будут сопровождать посетителей мемориала по всему маршруту движения;

- украсят стелящимся по гравию мягким светом валуны и яблоневый сад;

- высадят вдоль фасада памятника линейную композицию из липы европейской «Паллида», клена сахаристого, тополя серебристого, молинии голубой.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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