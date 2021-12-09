«У чиновника-взяточника нашли имущество на 900 млн рублей»: В Прокуратуре Московской области рассказали о результатах борьбы с коррупцией

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Борис Соколинский

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Прокуратура - один из государственных органов, которые занимаются борьбой с коррупцией на разных уровнях, выявляют взяточников и различные преступные схемы. О том, какие результаты дает эта работа в Подмосковье, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Борис Соколинский.

Для начала несколько официальных цифр. За 9 месяцев 2021 года органы прокуратуры Московской области выявили:

свыше 3,3 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства,

внесли более 1100 представлений об устранении нарушений закона,

более 1,5 тысяч человек привлечены к дисциплинарной ответственности,

более 200 лиц привлечены судами к административной ответственности.

А теперь разберемся, что стоит за этими цифрами, какая работа, какие уголовные дела и фигуранты.

- Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры и строится в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также диктуют современные реалии, - говорит Соколинский.

О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕКЛАРАЦИИ

- В России, как известно, госслужащие обязаны ежегодно декларировать свои доходы и имущество - иногда эти данные открыто публикуются на сайтах организаций, где они работают. Но написать ведь можно все, что угодно. Человек сообщит, что у него только один старый «Москвич», а на самом деле три «Мерседеса», три квартиры, три земельных участка. Это как-то проверяется?

- Конечно. Более того, проверка достоверности сведений, указанных в декларации, - очень действенная профилактическая мера. И она, на мой взгляд, позволяет повысить уровень правовой культуры служащего. Да, не все считают, что данную обязанность надо исполнять. Мол, можно и скрыть какие-то сведения. А мы все проверяем! И реагируем. Мы регулярно вносим преставления о таких нарушениях в организации, где работают такие госслужащие и чиновники, «забывшие» что-то указать в декларациях. Этих людей привлекают к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

- В реальных цифрах эта работа что из себя представляет?

- В текущем году органами прокуратуры области при проверке таких деклараций выявлено свыше 1200 нарушений, внесено 158 представлений, почти 700 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 3 в виде увольнения в связи с утратой доверия.

- А что, например, «забывают» вписать в декларации?

- Могу привести примеры из недавней проверки в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Один из инспекторов забыл в своей декларации отразить сведения о доходе практически в размере 1,5 млн рублей от операций с ценными бумагами. Кроме того, он не посчитал нужным указать сведения о наличии у него 49 банковских счетов. Другой сотрудник не привел данные о наличии у супруги 17 счетов в банках. Еще один не указал сведения о наличии в собственности автомобиля. Четвертый не сообщил о доходе от продажи мотоцикла. И так далее. По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении этих людей к дисциплинарной ответственности. Я думаю, в следующий раз, прежде чем допустить коррупционное правонарушение, служащий обязательно вспомнит этот печальный опыт.

743 ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

- За 9 месяцев текущего года на территории Московской области выявлено 743 преступления коррупционной направленности, - отмечает Борис Соколинский. (Это, кстати, немногим больше количества преступлений, зарегистрированных в прошлом году). - При этом 144 из них связано с получением различными чиновниками взяток.

- Но это ведь смотря что считать. Где-то речь может идти и о мелкой бытовой «благодарности» в 3-5 тысяч рублей.

- Из 144 эпизодов по взяткам, о которых я говорю, исключена так называемая бытовая коррупция, которая еще несколько лет назад формировала правовую статистику в данной сфере. В 2016 году в Уголовный кодекс внесены изменения, введены новые статьи, предусматривающие ответственность за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп в сумме до 10 тысяч рублей. То есть, 144 выявленных эпизода - это действительные громкие и резонансные уголовные дела. Например, уголовное дело о получении ряда взяток в крупном размере (то есть свыше 150 тысяч рублей) начальником межмуниципального отдела Управления Росреестра по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам, которое в настоящее время расследуется. Или уголовное дело о получении взятки начальником отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, по которому буквально несколько дней назад прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд.

Здесь нужно подчеркнуть, что коррупционные преступления обладают повышенным уровнем латентности, выявлять их сложно, потому что зачастую коррупция выгодна и тем, кто взятки дает и тем, кто их берет. Соответственно приведенные мною цифры свидетельствуют не об уровне преступности на территории Московской области, а скорее об уровне работы правоохранительных органов по противодействию преступлениям этой категории.

КАК ФИГУРАНТЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ВОЗМЕЩАЮТ УЩЕРБ

- Насколько я понимаю, выявить коррупционера - это одна часть работы. Другая - возместить ущерб, который он нанес.

- Именно так. В части ущерба от коррупционных преступлений, что безусловно волнует граждан, могу сказать, что за 9 месяцев 2021 года он превысил 330 миллионов рублей. Это, кстати, меньше чем в прошлом году. Между тем уже на стадии предварительного следствия эту сумму превышает сумма, которую фигуранты уголовных дел добровольно возместили, или которую покроет имущество, которое было арестовано. При этом, отмечу, у прокуроров есть полномочия предъявлять иски об обращении в доход Российской Федерации дорогостоящего имущества чиновников, происхождение которого они не могут объяснить. К примеру, когда стоимость приобретенного им недвижимого имущества превышает сумму доходов его и членов его семьи за последние три года.

В качестве примера Соколинский приводит уголовное дело бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя (возглавлял район в течение 17 лет, с 1996-го до 2014-го, получил 15 лет колонии за взятки, ввод жилых домов с явными техническими нарушения ми и проч., - Авт.).

- Прокуратурой Московской области в суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства имущества, оформленного на бывшего чиновника, его родственников и аффилированных с ними лиц на сумму свыше 900 млн рублей. Это исковое заявление удовлетворено. В июле 2021 года оно вступило в законную силу и сейчас время находится на стадии исполнения. Ход и результаты которого контролируются.

- Хочу отметить, что законодательство о противодействии коррупции не стоит на месте, - продолжает Борис Соколинский. - Оно регулярно трансформируется, адаптируется к современным реалиям. К примеру, с 1 января 2021 году к имуществу приравнена цифровая финансовая валюта. До марта текущего года лица, занимающие руководящие должности в дочерних организациях хозяйствующих обществ, подконтрольных РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, не являлись субъектами таких преступлений как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность, что порождало определенные трудности при привлечении их к уголовной ответственности в случае совершения ими коррупционных преступлений. Сейчас это противоречие устранено. Так и прокуратура Московской области в дальнейшем не собирается останавливаться, а будет только наращивать темпы в борьбе с коррупцией.