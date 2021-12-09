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Общество9 декабря 2021 11:44

В музее Победы на Поклонной горе открылась новая экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!»

Посетители увидят раритеты военного времени и уникальные фильмы-реконструкции боев
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!» появилась по инициативе московских ветеранов войны

Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!» появилась по инициативе московских ветеранов войны

Столица празднует 80-ю годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Сегодня, 9 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе новую постоянную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». В церемонии участвовали ветеран войны, участник обороны Москвы Василий Кузьмич Коровкин и учащиеся кадетских классов столичных школ.

«Мы привлекли большое количество специалистов, федеральный, городской музей Победы, сценаристов, волонтеров и собрали уникальную выставку, - сказал Сергей Собянин. - Наверное, до сих пор не все понимают значение этой битвы, считают, что это была какая-то локальная история. Даже цифры впечатляют: 75% всех танков, половина всей авиации была здесь. Это была глобальная битва. С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень. Наоборот, очевидно для всех, становится одной из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!» появилась по инициативе московских ветеранов войны при поддержке мэра Сергея Собянина.

На площади более 1 200 квадратных метров в выставочной галерее главного здания музея Победы разместили девять тематических разделов. С помощью интерактивных технологий посетители узнают о жизни предвоенной Москвы и героической обороне города, о подвиге защитников столицы.

Мультимедийные проекции и информационные экраны покажут исторические материалы - воспоминания участников Московской битвы, подлинные фотографии и электронные образцы документов, статистику о жизни города в первые месяцы войны, боях, оборонительной и наступательной частях важнейшего сражения.

Среди экспонатов:

- личные вещи советских полководцев – участников обороны столицы. Например, шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии, освободившего Наро-Фоминск, Боровск, Верею. Или пробитое пулей письмо, которое написала на фронт своему отцу – командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину – его дочь Аврора;

- один из раритетов военного времени – чернильный прибор академика, адмирала-инженера Акселя Ивановича Берга, уникальные разработки которого перед войной позволили оснастить корабли военно-морского флота локаторами и приборами связи;

- вооружение ополченцев и бойцов Красной Армии;

- домашние вещи обычных москвичей;

- оригиналы работ Кукрыниксов;

- выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941-1942 г. г. и другие свидетельства эпохи;

- на экранах - фильмы-реконструкции о боях под Москвой.

Новый проект создавал огромный творческий коллектив – более 700 человек, среди которых были специалисты музея Победы, музея обороны Москвы, а также военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы. В течение двух месяцев на киностудии «Военфильм» проводилась съемка четырёх фильмов-реконструкций. Над ними работали более 500 человек, в том числе 10 каскадеров и 169 реконструкторов.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Парк Победы», пл. Победы, д. 3.

ЦЕНА

Билет обойдется в 400 рублей (на 1 человека в сборной группе). Продажи уже открылись на сайте музея.

Напомним, вход в здания музея - только при предъявлении QR-кода, а также документа, удостоверяющего личность. Посетителям нужно надевать маски.

КСТАТИ

К 80-й годовщине битвы под Москвой столичные ветераны получили единовременную материальную помощь. В этом году по решению мэра Сергея Собянина эта сумма выросла в два раза – до 40 тысяч рублей. Выплату выдали более 3,7 тысячам москвичей, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы.

Кроме того, в память о подвиге защитников столицы был учрежден нагрудный знак «80 лет битвы за Москву». Награду вручили более 1 100 ветеранам, принимавшим непосредственное участие в обороне города в 1941 - 1942 годах и проживающим сегодня в разных регионах страны и за рубежом. Среди них 704 ветерана-москвича.

Участники битвы за Москву также получили подарочные наборы.

О РАЗНОМ