Москва - один из мировых лидеров по противодействию ВИЧ-инфекции

Эксперты обсудили тенденцию снижения заболеваемости. Фото: Алексей ШАНИН

Ситуация по ВИЧ-инфекции в нашей стране, даже в условиях мобилизации национальной системы здравоохранения на передовой мировых вызовов, связанных с напряженной эпидемиологической обстановкой, в целом показывает уверенную тенденцию к стабилизации.

И это заслуга скоординированной международной работы наших специалистов в поле высокой науки и передовой практики. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев в рамках Междисциплинарной научно-практической конференции «Школа международного сотрудничества: ВИЧ-инфекция и сопутствующая патология», которая прошла в Москве 7 - 8 декабря. Он также указал, что опыт российской столицы во многом задает тон. «Отрадно отмечать, что в рамках мероприятия собрались медики, ученые и организаторы здравоохранения самых различных специальностей, работающие с ВИЧ-инфицированными пациентами. Причем не только российские, - в эту работу системно включены и наши зарубежные коллеги из Европы, США, Китая. Убежден, что именно междисциплинарное сотрудничество и развитие высокой науки в глобальном измерении является залогом успеха в преодолении ВИЧ. Это один из главных уроков, который профессиональное сообщество вынесло, столкнувшись с COVID-19. В Российской Федерации вопросы организации и развития здравоохранения также вышли за эти два года на первый план, несмотря на то, что социальная сфера и вне обостренных условий занимает в государственной политике центральное место», - заметил Сергей Глаголев.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения столицы Алексей Мазус указал на еще один тренд: проведение кросс-конференций с ведущими мировым научными центрами. «Это инновационный формат профессиональной работы, - отметил Алексей Мазус. - И мы его начали».

Уникальные технологии

Если же появляются пациенты с уже запущенными формами заражения печени, решение также есть. На базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского проводятся сложнейшие операции по трансплантации печени у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Впервые этот опыт был публично представлен также на прошедшей конференции.

Совместная работа столичной службы противодействия ВИЧ/СПИДу с коллегами из смежных областей этим не исчерпывается. Одна из наиболее значимых областей для изучения и работы включает гематологические и онкологические заболевания в группе ВИЧ-инфицированных. Их спектр широк и многообразен, от цитопений до лимфом, механизм развития которых в ряде случаев сложен и не изучен до конца. Что требует усиленных, скоординированных междисциплинарных поисков, которые в Москве идут самым активным образом.

К слову, накануне в столице прошла специальная акция - первичный онкогематологический скрининг для ВИЧ-инфицированных. Каждый желающий мог прийти в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, задать врачам интересующие вопросы и пройти необходимое обследование. В рамках выездной консультации на базе МГЦ СПИД работали топовые столичные онкогематологи. Эта акция была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фокус на гепатит

В частности, московская конференция впервые проходила в онлайн-партнерстве с одним из главных международных научных событий по вирусным гепатитам - конгрессом HEP DART 2021. В эти же дни он работал в Мексике под председательством профессора с мировым именем Рэймонда Шинази, создавшего пять препаратов для ВИЧ-инфекции, которые с успехом применяются во всем мире, и первый препарат, который сделал возможным излечение вирусного гепатита С. В своем эксклюзивном интервью для российского медицинского сообщества господин Шинази заметил, что нужно находиться в постоянном диалоге и не бояться перенимать релевантный опыт других стран - в биотехнологиях и фармацевтике.

Вирусные гепатиты - одна из наиболее частых сопутствующих проблем для пациентов при ВИЧ-инфекции. Поскольку она требует особого внимания, Алексей Мазус убежден, что решение проблемы гепатитов при ВИЧ-инфекции необходимо выводить на новый уровень. «Формирование дополнительной настороженности по отношению к этому заболеванию и готовность системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ - вирусный гепатит С на основе самых высоких научных стандартов имеет принципиальное значение, и Москва ему следует», - пояснил он. При этом эксперт отметил, что сегодня служба борьбы с ВИЧ-инфекцией имеет многолетний опыт успешного лечения больных, коинфицированных вирусом гепатита С, имеет в своем составе не только современное оборудование и налаженную систему диагностики, но и квалифицированные кадры, обеспечивающие высокое качество помощи данной категории больных. В столице все пациенты с ВИЧ-инфекцией, состоящие на диспансерном учете, самым внимательным образом обследуются на вирусные гепатиты. Около 30% из тех, у кого диагностирован вирусный гепатит С, специфическая терапия не показана. А для всех нуждающихся пациентов с такой сопутствующей патологией доступна терапия последнего поколения, обеспечивающаяся за счет федерального и столичного бюджета. В будущем году терапия запланирована почти для 1000 пациентов с коинфекцией. Особое значение лечение имеет для тех, у кого течение заболевания переходит в осложнение. Для недопущения этого состояния врачами в обязательном порядке проводится разъяснительная работа о том, что своевременное начало лечения предотвращает осложнения, в том числе - тяжелое поражение печени».