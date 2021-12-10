В больнице имени Буянова построят скоропомощной стационарный комплекс

Строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице продолжается модернизация действующих городских стационаров. Среди них - больница имени Буянова на Бакинской улице на юге города. Сейчас для неё строится скоропомощной стационарный комплекс.

«В здании началось устройство витражного остекления и фасадных конструкций, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году».

Новый скоропомощной комплекс пропускной способностью до 300 поступающих больных в сутки объединит в себе современное приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам. В нем разместятся диагностическое отделение на 30 коек с самой современной техникой, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 14 коек.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства, - добавил Рафик Загрутдинов. - Такие комплексы будут построены на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Это НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ имени В.В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, а также ГКБ имени В.М. Буянова. Больницы для размещения скоропомощных комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории этих больниц уже есть или будут построены в ближайшем будущем вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта».

КОНКРЕТНО

В здании скоропомощного комплекса больницы имени В. М. Буянова появятся:

- На цокольном этаже (подвал) - гардеробные персонала, служебно-бытовые помещения, кладовые и технические помещения;

- На 1 этаже - въездной отапливаемый тамбур для машин скорой помощи, зона приема и распределения пациентов, со стойкой рецепции, гардеробом верхней одежды, зоной ожидания для сопровождающих, помещения для пациентов в тяжелом состоянии и средней тяжести, смотровая экстренного приема на 14 коек, шоковый зал на 11 коек с реанимационным залом, зона компьютерной томографии, ангиографии, отделение лучевой диагностики, изоляционно-диагностические боксы, лабораторное отделение, малая операционная;

- На 2 этаже - смотровые различного профиля, смотровые палаты для пациентов в удовлетворительном состоянии, кабинет компьютерной и магнитно-резонансной томографии, малая операционная, отделение эндоскопии;

- На 3 этаже - операционный блок на 6 операционных, отделение интенсивной терапии и реанимации, палата пробуждения на 6 коек, ординаторские и кабинеты врачей;

- На 4 этаже – диагностические палаты, кабинеты для работы с персоналом, конференц-зал.

Пятый этаж - технический.

ВАЖНО

Для въезда машин скорой помощи появится специальный отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин. При чрезвычайной ситуации возможен подъезд шести автомобилей - еще две сбоку от тамбура.

При поступлении в отделение больного встретит врач распределительного поста, который уточнит очередность оказания помощи (зона триажа). Новый приемный покой будет работать по принципу «врач — к пациенту». То есть больные не перемещаются из кабинета в кабинет, поскольку специалисты сами приходят к ним.

Прием пациентов будет проходить по принципу разделения потоков по состоянию здоровья - от тяжелого и средней степени тяжести до условно легкого состояния. Отдельная зона появится для поступления пациентов «самотеком».

Для родственников больных создадут комфортные условия: просторные зоны ожидания, комнаты для бесед с врачами, места для круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.