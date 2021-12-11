Несмотря на 15-градусный мороз, в Москве запустили традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится уже в девятый раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотите, я вам открою маленькую тайну?

Никакое мероприятие не окажется провальным, если оно предусматривает приём пищи, дозволяет официально все эти ваши блины с грибами и сыром. Немецкие колбаски с соусом карри. Бесчисленные пончики. Круассаны с лососем. Улитки, напичканные изюмом. Не побоюсь этого слова, трдельники - по оригинальному рецепту из Карловых Вар. А бисквиты? А кулебяка? А имбирные пряники и оладьи?..

Угощения и лакомства запомнят все. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уверяю вас, если заранее всё это подготовить, если разложить ингредиенты в правильном порядке и улыбаться бесконечной толпе, мероприятие пройдёт на ура. Вам простят всё - замусоленные наряды с прошлогодними стебельками соломы на спине, грязный пол, отсутствие туалета и вай-фая, стаю бездомных собак на входе, но угощения и лакомства запомнят. Такая уж публика в наших краях.

Карусель с лошадками и слонами - бесплатная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот я, например. Галантный молодой человек. С высшим образованием. Периодически книжки почитываю. Выражаюсь ясно и лаконично, что, по мнению Марка Твена, между прочим, является одним из признаков образованного человека. И вдруг попадаю на Площадь Революции, где накануне - уже в девятый раз - открыли фестиваль «Путешествие в Рождество».

На фестивале продают винтажные игрушки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сбрасываю с себя всю наносную спесь и становлюсь похожим на дикую кошку, которая прыгает от одного павильона к другому, зажав в ненасытной пасти альфабанковскую карточку. Минуты не прошло, а у меня уже заиндевевший столик почти весь накрыт. Воздух сквозит корицей как в городе Париже. Чай облепиховый как паровоз, не знаешь, как и подступиться к нему. Булки лежат штабелями, как в гвардейской столовой. Ну и я неподалёку. С зиловской антенной стою, чтобы, если что, секануть по пальцам воришку. Ну или чтоб просто припугнуть особливо глазастых.

Каток тоже бесплатный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Потом, немного успокоившись, начинаю трапезничать. И мало-мальски вспоминать, зачем я сюда вообще пришёл. Увижу очередного журналиста с камерой - и задумаюсь ненароком. Может, и у меня какое задание было? Может, сегодня и не выходной вовсе?

Эта елка - обычная, а на Кузнецком Мосту можно будет полюбоваться дизайнерскими. Фото: Иван МАКЕЕВ

И трдельник с нонпарелью беру. По-русски говоря, с сахаром и пудрой. И ведь знаю, стервец, что большое количество сладкого ухудшает память (я об этом в журнале «Нейрология» ещё студентом читал). А всё равно беру...

На карусели и взрослые могут прокатиться, но на втором ярусе и стоя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Примерно в таком состоянии (растерянном, но счастливом) меня застал фотограф kp.ru Иван Макеев. И напомнил, что читателю нужна полезная информация.

Итак, сообщаю.

- Фестивальная площадка украшена в купеческом стиле, то есть в оформлении преобладают красные и золотые цвета.

Фестивальная площадка украшена в купеческом стиле - в оформлении преобладают красные и золотые цвета. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Карусель с лошадками и слонами бесплатная - та самая, которая крутится и которая «радость для нас» (взрослые тоже могут прокатиться, но на втором ярусе и стоя).

- Каток тоже бесплатный, но перед тем, как выйти на лёд, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Московские сезоны», дальнейшие действия объяснят организаторы (всего в рамках фестиваля работает 18 катков, адреса можно найти здесь)

Фестиваль продлится до 9 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В столице открываются и другие площадки фестиваля, всего 27 адресов - на ул. Школьной в ближайшее время будет оборудована площадка для игры в кёрлинг, на Кузнецком Мосту откроют галерею дизайнерских ёлок, на ул. Хачатуряна гостей встречает ель, в оформлении которой использовали индийские мотивы и так далее (подробности и карта мероприятий на сайте проекта)

В столице открываются и другие площадки фестиваля, всего 27 адресов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Цены на угощения (кофе американо 300 мл - 180 руб, один блин с пудрой - 100 руб, круассан миндальный - 240 руб, сосиска в тесте - 210 руб).