«Мне было 14 лет. По ночам он ложился ко мне в кровать»: В Электростали задержали тренера по бальным танцам, которого подозревают в педофилии

Следователи сейчас опрашивают и других девушек из секции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В подмосковной Электростали проводят проверку по заявлению одной из местных школьниц. Девушка обвинила своего тренера из секции бальных танцев в педофилии. 34-летний Александр А. задержан.

- Мама одной из девочек заметила, что мужчина оказывает слишком «теплые» знаки внимания ее 16-летней дочери, - рассказывает KP.RU источник в правоохранительных органах. - Поначалу девочка отшучивалась, но в итоге женщине удалось разговорить своего ребенка. Девочка призналась, что у нее с тренером уже больше двух лет «некие интимные отношения».

Насколько известно, что Алиса (имя изменено) попала в самую сильную в Электростали секцию бальных танцев Dancehall еще в 8-летнем возрасте. У девочки неплохо получалось, она была на хорошем счету, периодически занимала призовые места на различных соревнованиях. Родители не могли нарадоваться на тренера - того самого Александр А.

На протяжении многих лет Александр считается одним из сильнейших педагогов по танцам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По словам школьницы, первые несколько лет у нее с педагогом не было никаких проблем, - продолжает наш собеседник. - Но когда ей было уже 14, тренер стал проявлять к ней нездоровый интерес.

На страничках Александра в соцсетях много записей о том, как здорово его подопечные выступили на тех или иных выездных соревнованиях. Юные спортсмены с тренерами из Электростали частенько мотаются на чемпионаты в соседние области. В одной из таких поездок, как утверждает девушка, все и произошло в первый раз.

Юные спортсмены с тренерами из Электростали часто выезжают на чемпионаты в соседние области. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Чаще всего тренер везет на соревнования самую свою сильную пару и для экономии в городе, где проходит чемпионат, снимают номер на троих. Получается, в нем на разных кроватях ночуют тренер, мальчик-танцор и его партнерша. Девочка заявила: «Ночью он приходил ко мне, ложился под одеяло и начинал лезть под майку и в трусы. Угрожал, что если я кому-нибудь расскажу, он закроет мне дорогу в танцах. А я так люблю танцы…»

Алиса утверждает, что подобные действия Александр А. совершал в течение двух с лишним лет, а она боялась рассказать об этом кому-либо из взрослых.

По словам источника, следователи сейчас опрашивают и других девушек из секции А. - не исключено, что педагог мог развращать и других школьниц.

- На протяжении многих лет Александр считается одним из сильнейших педагогов нашего города именно по танцам, - рассказала KP.RU сотрудница фирмы, которая арендует площади в том же здании, где занимаются ученики СТК Dancehall. - Насколько я знаю, он женат, есть дети. Более того, жена преподает в той же секции, ведет младшие группы.

KP.RU следит за развитием ситуации.