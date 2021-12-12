Выписала сотрудникам премии на 9 млн рублей и оставила их себе: Бывшая замглавы города Щелково получила за махинации 4 года колонии

Следователи выявили два типа махинаций, которые провернула Наталья Тамбова. Фото: стоп-кадр Щелковского Телевидения

В Подмосковье получила срок бывшая высокопоставленная чиновница из администрации города Щелкова. Щелковский городской суд признал ее виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее Наталья Тамбова в течение нескольких лет занимала пост заместителя главы администрации городского округа. Фактически была вторым человеком большого муниципалитета.

По словам источника в правоохранительных органах, приговор Тамбовой стал первым в череде уголовных дел, возбужденных на бывших щелковских чиновников и их приближенных за различные махинации с бюджетными деньгами.

- Когда были возбуждены первые дела на коллег Натальи Владимировны, она попыталась сбежать за границу, - сообщил KP.RU источник. - На машине она пыталась уехать в Беларусь, чтобы из Минска вылететь в другую страну. Ее задержали на российско-белорусской границе. С собой у женщины была крупная сумма денег в валюте.

Это было в 2019 году. Около года длилось следствие. Еще около года дело разбирали в суде - Тамбову судили по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь вынесли приговор.

Наталья Тамбова фактически была вторым человеком большого муниципалитета. Фото: сайт администрации Щелково

Следователи Следственного комитета выявили два типа махинаций, которые провернула Тамбова.

- Используя свое должностное положение, подсудимая заключила 24 контракта на оказание транспортных услуг, затем перечислила бюджетные деньги на расчетный счет подконтрольной фирмы, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Так Наталья Тамбова получила 2,3 млн рублей.

Еще 9 миллиона замглавы городской администрации украла, выписывая подчиненным щедрые премии, а денежки оставляя себе. Этим Тамбова промышляла с июля 2017 года по август 2019 года.

Решением Щелковского городского суда Наталья Тамбова осуждена на 4 года лишения свободы. Этот срок она проведет в колонии общего режима. Кроме того, после освобождения женщина не сможет в течение трех лет «занимать в государственных и муниципальных организациях должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных административно-хозяйственных полномочий».