С морозами в Москву вернулись снегири: Сбиваются в стаи и становятся еще краснее

С приходом холодов снегири начинают кочевать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Снегири для России уже давно считаются одними из символов зимы. Маленькие птички с ярко-красными грудками на фоне сугробов - одна из самых распространенных картинок. Ну и, конечно, ни про кого из других пернатых «Иванушки» и Трофим песен не пели. Помните же? - «Снегири - герои, погляди», «За окошком снегири греют куст рябиновый»…

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщают, что с приходом холодов в Москву начали возвращаться и снегири:

«Специалисты Мосприроды уже заметили их в Серебряном бору, парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу. Скоро этих птиц можно будет увидеть на всех особо охраняемых природных территориях столицы».

Строго говоря, снегири и весной-летом живут где-то неподалеку, в подмосковных лесах.

- Они далеко не улетают, - объясняет KP.RU орнитолог Вадим Мишин. - У этого вида есть свои особенности. Весной снегири находят себе пару и вьют гнезда на деревьях, подальше от посторонних глаз. Снегири - очень осторожные птицы. Естественно, когда на деревьях зеленая листва, их очень сложно увидеть даже несмотря на то, что они красные. А вот с приходом холодов, когда возникают проблемы с питанием, они сбиваются в стаи и начинают кочевать.

По словам специалиста, птицы перелетают с места на место в поисках деревьев с замерзшими ягодами - воспетой в песнях рябины, боярышника, бузины, шиповника, калины. Эти виды довольно часто высаживают в декоративных целях в московских парках, скверах, да и просто на улицах. Поэтому снегири и летят в город столоваться на зиму.

- При этом окрас самцов снегирей зимой сам по себе становится ярче. Ну и на белом фоне, на деревьях без листьев, стаю таких красивых птиц невозможно не заметить. И, кстати, у снегирей есть еще одна интересная «фишка» - в отличие от тех же синиц, которые запросто принимают в свои стаи другие виды зимующих птиц, снегири чужаков категорически не принимают, отгоняют.

КСТАТИ

Чем подкармливать снегирей?

Специально для снегирей в кормушку нужно сыпать сушеные ягоды рябины и боярышника. Они их обожают.

При этом в Мосприроде напоминают: «зимнюю подкормку следует начинать при наличии ряда факторов: низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова или образования наледи после перепада температур».