Под Москвой спасают 5-летнюю девочку: «Вылетела с «ватрушкой» на железную дорогу, а там электричка»

Девочку доставили в больницу на скорой помощи, ее прооперировали. Сейчас она находится в реанимации. Фото: Александр ГЛУЗ

В подмосковном Королеве врачи спасают 5-летнюю девочку, которая стала жертвой покатушек на тюбинге - надувных «шинах», которые в народе также называют «ватрушками».

- Все произошло на стихийной горке на окраине города, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. Семья вышла покататься на тюбингах. Девочку катала мама - она катилась на другом тюбинге, держа тюбинг дочери на веревочке.

В один из таких заездов женщина случайно выпустила веревку из рук, «ватрушка» дочери отклонилась от курса, на скорости подпрыгнула на пригорке и выехала к железной дороге.

В этот момент мимо ехала пригородная электричка.

- Маленькая девочка ударилась головой о вагон поезда, - сообщил источник.

Подбежали взрослые. Вызвали скорую помощь. По словам нашего источника, у пострадавшей малышки диагностированы перелом теменной кости, перелом бедра и другие травмы. Девочку прооперировали. Сейчас она находится в реанимации.

- По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Эксперты напоминают, что взрослые во время подобных развлечений не должны оставлять детей без присмотра, а стихийные, необорудованные для катаний участки являются местами повышенной опасности.